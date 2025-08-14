مجاناً، السعودية تقدم منصة ذكاء اصطناعي من هيومين

ذكر تقرير صحفي أن السعودية ستقدم مجاناً منصة ذكاء اصطناعي من شركة هيومين، وذكر موقع الشرق أن شركة “هيوماين” السعودية تجهز إطلاق نموذج “علّام” للذكاء الاصطناعي عبر تطبيق “هيوماين تشات” بحلول نهاية الشهر الحالي، والذي سيكون مجانياً بالكامل، حسبما كشف الرئيس التنفيذي للشركة طارق الأمين في مقابلة مع “الشرق“. أضاف الأمين أن ما يميز “علّام” عن غيره من النماذج مثل “تشات جي بي تي” هو جودة البيانات التي تم تدريبه عليها، وهي بيانات خاصة غير متاحة على الإنترنت العام ومتوافقة مع اللغة العربية، بالإضافة لضمان وجود آليات الحماية الخاصة بالحساسية الثقافية والدينية بحسب التقرير. وكان أمين، قد أكد أن هيومين، الشركة الوطنية الجديدة للذكاء الاصطناعي التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة، ستطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديد يركّز على اللغة العربية بنهاية أغسطس. ووفقًا لتصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي طارق أمين لموقع Middle East AI News فقد تم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد ALLaM 34B وصقله ليعمل باللغة العربية ويستمد معطياته من الثقافة العربية، مع التركيز على المملكة العربية السعودية، فضلا عن إتقان اللهجات المحلية مثل السعودية والمصرية والأردنية واللبنانية وغيرها.

