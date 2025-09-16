مجاناً، إطلاق منصة اكتشاف الأدوية تيونلاب بالذكاء الاصطناعي وقيمتها مليار دولار

أطلقت شركة إيلي ليلي منصة مجاناً باسم تيونلاب TuneLab، وهي منصة ذكاء اصطناعي وتعلم آلي مصممة لمساعدة شركات التكنولوجيا الحيوية في اكتشاف الأدوية من خلال توفير الوصول إلى نماذج ذكاء اصطناعي مُدرّبة على سنوات من بيانات أبحاث ليلي الخاصة، والتي تُقدّر قيمتها بأكثر من مليار دولار. تهدف المنصة إلى “تهيئة بيئة عمل متكافئة” لشركات التكنولوجيا الحيوية الصغيرة، وتمكينها من استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي لا تتوفر عادةً إلا لشركات الأدوية الكبرى. تتيح المنصة لشركات التكنولوجيا الحيوية الوصول إلى نماذج اكتشاف الأدوية بالذكاء الاصطناعي من ليلي دون مشاركة البيانات الخاصة مباشرةً، مع الحفاظ على السرية والاستفادة من الرؤى المُجمّعة. تُساهم الشركات المشاركة ببيانات التدريب الخاصة بها، مما يُساعد على تحسين قدرات المنصة باستمرار لجميع المستخدمين. وتتميز المنصة بأنها مُدرّبة على مجموعات بيانات ضخمة تتعلق بالتجارب السريرية، والسلامة، وصرف الأدوية، وتشمل مئات الآلاف من الجزيئات، وتتم فيها مشاركة البيانات بشكل آمن عبر نظام تابع لجهة خارجية يضمن عدم كشف ليلي والشركات الشريكة عن معلومات الملكية الأساسية، وسارعت للانضمام للمنصة حوالي اثنتي عشرة شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية في مراحلها المبكرة، بما في ذلك سيركل فارما وإنسيترو، للعمل على أدوية السرطان، واكتشاف الجزيئات الصغيرة، والعلاجات الجديدة. ويتواصل تطور توجه صناعي أوسع نحو اكتشاف الأدوية واختبارات السلامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والذي تسارع بفضل مبادرات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحد من التجارب على الحيوانات. وتقول الشركة إن المنصة صُممت لتكون بمثابة وسيلة تسهيل فرص الشركات الجديدة كونها تُدمج عقودًا من الخبرة في الاكتشاف في موارد متاحة للشركات الصغيرة. وتتوفر المنصة لشركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة التي وصلت إلى مراحل ما قبل السريرية بأدوية مرشحة من الجزيئات الصغيرة أو الأجسام المضادة مؤهلة للمشاركة.وتشترك موافقة الشركاء على المساهمة بالبيانات التجريبية والتدريبية للتحسين المستمر للنماذج. تمثل منصة تيونلاب TuneLab تحولًا كبيرًا في مجال الأدوية نحو تعميم اكتشاف الأدوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مستفيدًا من التعلم الموزع ومجموعات البيانات الملكية عالية القيمة لتحقيق إنجازات رائدة لشركات التكنولوجيا الحيوية الكبيرة والصغيرة على حد سواء، وتعمل المنصة حاليًا مع العديد من شركاء التكنولوجيا الحيوية ونماذج جاهزة للاستخدام، ويعمل بنشاط على صياغة نموذج تعاوني جديد لأبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي في مجال الأدوية.

