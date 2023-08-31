بدأ جهاز بسيط يلقب بالبنكرياس البيوني bionic pancreas، يمكن تصنيعه ذاتيا بالمنزل يحقق نجاحا عالميا واسعا لعلاج مرضى السكري نوع 1 بعد أن وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)على برنامج أو نظام AID الذي يعتمد على خوارزمية مفتوحة المصدر لأول مرة بعد أن أطلقته شابة أمريكية عبر تطبيق للجوال وطريقة التصنيع من المصادر المفتوحة، فيما أطلقت جامعة كامبريدج البريطانية تطبيقا مجانيا مماثلا (اسمه CamAPS FX ) لتنظيم عمل الجهاز عبر الهاتف الجوال، كذلك هو الحال مع إطلاقه في أستراليا.

الجهاز الصغير يأتي بحجم الجيب ويدعى البنكرياس البيوني (يتكامل بين البشر والآلة)، وهو عبارة عن مضخة أنسولين مزودة بتطبيق أي خوارزمية نظام حلقة مغلقة يمكن أن تقترن بالجهاز عبر اتصال بالهاتف الجوال لمراقبة الجلوكوز المستمر (CGM) يدعم تقنية بلوتوث للاتصال اللاسلكي بين الجوال والجهاز، وهو متاح الآن للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الأول والذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و ما فوق.

يتيح الجهاز مع التطبيق التحرر من ضرورة قياس مستويات السكر أي الجلوكوز في الدم والتحكم فيها باستمرار.

وفي الحال الطبيعي أي لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري من النوع الأول، عندما ترتفع مستويات السكر، تطلق خلايا البنكرياس الأنسولين، وهو هرمون يساعد الأنسجة على امتصاص السكر. ولكن لمن يعاني من مرض السكري من النوع الأول، يتم قتل خلايا الأنسولين بواسطة الجهاز المناعي، مما يترك الأشخاص المصابين بحالة لا تمكنهم من التحكم في نسبة السكر في الدم عن طريق تناول الأنسولين.

يقول شين أودونيل، عالم الاجتماع الطبي في جامعة كوليدج دبلن، الذي يعيش مع مرض السكري من النوع الأول عن معاناة مرضى السكري من النوع الأول: “إنه أمر لاإنساني بصعوبته المخيفة عليك أن تفكر باستمرار بخوف من ارتفاع السكري للبقاء على قيد الحياة.”

اعتمد أعضاء مجتمع التصنيع الذاتي DIY من هواة على اختيار التكنولوجيا الأكثر تطوراً والتي تتوفر لديهم ، اي مضخات الأنسولين والأجهزة القابلة للارتداء والتي تسمى أجهزة مراقبة الجلوكوز الثابتة. لكن لا يزال يتعين عليهم قراءة بيانات جهاز المراقبة والتنبؤ بنظامهم الغذائي وممارسة الرياضة ومن ثم حساب جرعة الأنسولين المناسبة فكانت فكرة تطوير تطبيق للهاتف الجوال.

وكانوا يسعون إلى حل يتمثل بالأتمتة أي آلية تلقائية في عمل النظام وذلك من خلال خوارزمية يمكنها تحليل بيانات الجلوكوز وبرمجة المضخة نفسها.

ومن خلال التكاتف حول هذا الهدف في عام 2013، أطلق هؤلاء لأول مرة مبادرة بوسم “لن ننتظر WeAreNotWaiting، للشروع بعمليات التطوير، وفي فبراير 2015، شاركت الباحثة عضوة المجموعة دانا لويس الكود المصدري للتطبيق –OpenAPS– الذي يقدم الخوارزمية التي طورتها واختبرتها هي واثنان من المتعاونين.

يروض “البنكرياس البيوني” ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري وتقول لويس، التي تعمل الآن باحثًة مستقللة في سياتل بواشنطن: «لم نخطط للقيام بأي شيء كبيرولكن سرعان ما شارك الأشخاص الذين قاموا بتنزيل الخوارزمية واستخدموها تجاربهم الشخصية وقدموا تعليقاتهم. عندما اقترح المستخدمون تعديلات وتحسينات محتملة، جربها الآخرون وأبلغوا عنها لتنطلق شهرة النظام على نطاق واسع

تقدر كاتارينا براون، أخصائية الغدد الصماء في شاريتيه – الطب بجامعة برلين، أن حوالي 30 ألف شخص يستخدمون الآن تقنية مفتوحة المصدر للتوصيل الآلي للأنسولين (AID). يستخدم البعض نظام OpenAPS الأصلي الذي ابتكرته لويس وزملاؤها، والذي يتطلب كمبيوتر صغير أو هاتف جوال للتحكم فيه، بينما يستخدم البعض الآخر تطلبيق لهوات أندرويد AndroidAPS (الذي تطور من نظام لويس) أو Loop، وهي تطبيقات للهواتف الذكية. وبعد استمر اكتساب هذه المبادرة الجماعية للخبرات والنضج أظهرت تجربتان عشوائيتان محكمتان في العام الماضي سلامة وفعالية الأنظمة مفتوحة المصدر لعلاج السكري بهذا البنكرياس البيوني.

الحاجة لرفع السكر وخفضه حسب الحاجة

بهذا الجهاز-البنكرياس البيوني، يتم حقن الأنسولين ليخفض مستوى السكر في الدم، وهو بالطبع أداة حيوية، ولكن ما هو الحل لانخفاض مستوى السكر في الدم؟

(قد يتذكر البعض حاجة بعض المرضى لتناول عصير أو أي شيء فيه سكر لرفع مستوى السكر عند انخفاضه) ولهذه الحالة أصبح هناك الآن هرمون باسم الجلوكاجون وهو هرمون يمكن حقنه بشكل مشابه للأنسولين، لهدف معاكس، أي رفع مستويات السكر في الدم، وحاليا، هناك على الأرجح شركة واحدة فقط، اسمها بيتا بيونكس Beta Bionics ، تعمل على تسويق هذه التكنولوجيا باستخدام المضخات المزدوجة أي رفع السكر أو خفضه حسب حاجة الجسم.