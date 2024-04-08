مجانا، جنسية وجواز سفر لأصحاب المهارات والخبرات في السلفادور

أعلن ناييب بوكيلي، رئيس السلفادور، عن نيته منح الجنسية وجواز سفر مجانا للمهنيين ذوي المهارات العالية مجانا.

ونشر أبو كيلة مساء السبت على حسابه على تويتر قائلا: سنقدم جواز سفر مجاني (ما يعادل 5 مليارات دولار في برنامج جوازات السفر لدينا) للعلماء والمهندسين والأطباء والفنانين والفلاسفة ذوي المهارات العالية من الخارج. ويمثل هذا أقل من 0.1% من سكاننا، لذا فإن منحهم وضع المواطن الكامل، بما في ذلك حقوق التصويت، لا يشكل أي مشكلة.”

وأضاف بالقول:”على الرغم من قلة العدد، إلا أن مساهماتهم سيكون لها تأثير كبير على مجتمعنا ومستقبل بلدنا. بالإضافة إلى ذلك، سنقوم بتسهيل عملية نقلهم من خلال ضمان إعفاء الضرائب والرسوم الجمركية بنسبة 0% على نقل العائلات والأصول. ويشمل ذلك العناصر ذات القيمة التجارية مثل المعدات والبرامج والملكية الفكرية.” وختم بالقول إنه سينشر المزيد من التفاصيل حول ذلك قريبا.

ومن المفترض أن يستخدم الرئيس سلطته التقديرية لمنح المواطنة استثنائيا للأفراد ذوي الجدارة. ويأتي هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من إعادة انتخاب بوكيلي بأغلبية ساحقة شهر فبراير. وفي الشهر الماضي، وافق الكونجرس السلفادور على إصلاح لإزالة ضرائب الدخل التي كانت مفروضة في السابق على التحويلات المالية من الخارج، بهدف تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز الاقتصاد.

قدمت السلفادور برنامج تأشيرة للاستثمار في أواخر عام 2023، وذلك عن طريق الاستثمار

بالعملات المشفرة كوسيلة للدفع مقابل التبرعات بما يعادل بما لا يقل عن مليون دولار في وقت تقديم الطلب. ومع ذلك لا تزال التفاصيل شحيحة حول البرنامج ومتطلباته، وحتى الآن، لم تعلن الحكومة السلفادورية عن عدد المستثمرين في ذلك البرنامج بحسب تقرير صحفي.