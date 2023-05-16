مجانا، توزيع 700 ألف كمبيوتر في مسعى بريطاني للتحول لقوة تقنية عالمية

سيتم توزيع قرابة 700 ألف جهاز كمبيوتر من نوع ميكروبت micro: bit مجانا من بي بي سي ومؤسسات أخرى ، بقيمة ملايين الدولارات، لكل طلاب المدارس الابتدائية في جميع أنحاء المملكة المتحدة في محاولة لدعم طموحات البلاد في أن تصبح قوة تقنية عالمية.

وتستند المباردة المجانية لمشروع سابق جرى فيه منذ العام 2015 توزيع مليون كمبيوتر ميكروبت لكل طلاب الصف السابع لتسهيل دخول الطلاب لمجالات الحوسبة وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي.

واعتبارا من سبتمبر القادم سيبدأ المدرسون بتسجيل مدارسهم على موقع BBC micro: bit الإلكتروني للحصول على مجموعات الفصول الدراسية المكونة من 30 جهاز كمبيوتر micro: bit من BBC والموارد التعليمية المصاحبة. واعتبارًا من العام المقبل ، سيتمكن الأطفال من سن الثامنة من تعلم البرمجة على هذه المنصة في محاولة لإعداد الجيل القادم بشكل أفضل للتحديات المقبلة مثل مواكبة الذكاء الاصطناعي وغيره.

وتتضمن المبادرة تدريب المعلمين وزيادة معرفتهم وثقتهم من خلال مجموعة أدوات التعليم ذات الجودة العالية والأجهزة المفيدة التي أثبتت جدواها فضلا عن خطط الدروس والأفكار الملهمة.