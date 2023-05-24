مجانا، إقامة بفندق 5 نجوم لمسافري طيران الإمارات القادمين إلى دبي

أعلنت طيران الامارات عبر موقعها الالكتروني عن عرض جديد للمسافرين الذين يخططون لزيارة دبي هذا الصيف والذي يتضمن إقامة فندقية مجانية لكل الدرجات من السياحية وحتى الدرجة الأولى.

ويمكن لمسافرو الدرجة الأولى أو درجة الأعمال الاستمتاع بإقامة مجانية لمدة ليلتين في فندق 25 أورز دبي ون سنترال. ويمكنكم الاستفادة من خدمة السيارة مع سائق من المطار وإليه، ومن إمكانية الدخول إلى صالة المطار*، والسفر في أكثر الرحلات الجوية فخامة على مستوى العالم. وعندما تسافرون في الدرجة السياحية الممتازة أو في الدرجة السياحية، يمكنكم الاستفادة من إقامة مجانية في فندق نوفوتيل مركز دبي التجاري العالمي.

ويضمن العرض إقامة ليلتين مجاناً في فندق «25 أورز دبي ون سنترال» للمسافرين على الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال، كما يمكن للمسافرين في الدرجة السياحية الممتازة والدرجة السياحية الإقامة لمدة ليلة واحدة مجاناً في فندق «نوفوتيل مركز التجارة العالمي».

وذكرت أن العرض صالح لجميع تذاكر الذهاب والعودة إلى دبي، أو التوقف لأكثر من 24 ساعة، بدءاً من 26 مايو الجاري وحتى 31 أغسطس 2023، على أن يكون الحجز بين 22 مايو الجاري وحتى 11 يونيو 2023. ويلفت البيان أنه بمجرد حجز الرحلة يمكن للمتعامل إرسال بريد إلكتروني يتضمن مرجع الحجز وتاريخ الوصول وأسماء الركاب ورقم الهاتف وعنوان البريد الالكتروني لتأكيد حجز الفندق.

ويقع فندق «25 أورز دبي ون سنترال» ذو الـ 5 نجوم بجوار متحف المستقبل، وهو مستوحى من الثقافة البدوية التقليدية لكن بلمسة عصرية. وأما فندق «نوفوتيل مركز التجارة العالمي» فيقع داخل مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويعد بتجربة فاخرة في قلب دبي.