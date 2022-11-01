فادي طنّوس by فادي طنّوس

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متى يبدأ شهر رمضان المبارك؟

فادي طنّوس by فادي طنّوس
رمضان

من المرجح أن يحل شهر رمضان المبارك العام المقبل في 22 آذار/مارس، وهو يوم الأربعاء.

وسينتهي الصيام البالغ 30 يوما ويكون 21 نيسان/أبريل الموافق يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر.

خلال الشهر الفضيل، يمتنع المجتمع الإسلامي في جميع أنحاء العالم عن الأكل والشرب من الفجر وحتى غروب الشمس عند آذان المغرب.

ومع ذلك، فإن هذه التواريخ عرضة للتغيير اعتماداً على الدورة القمرية للتقويم الهجري.

كما يتوقع من المقيمين والسياح في الدول العربية مراقبة ذلك أثناء تواجدهم في الأماكن العامة، بما في ذلك الشواطئ العامة ومراكز التسوق.

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