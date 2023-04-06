متى موعد عيد الفطر 2023 في مصر؟

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر في منشور له على صفحته في “فايسبوك” إنه وفقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20/4/2023م (يوم الرؤية)، وإن عيد الفطر سيكون الجمعة.

وأشار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (24 – 29 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10 و35 دقيقة).

وأوضح أن بداية شهر شـوال 1444هـ فلكياً ستكون يوم الجمعة 21/4/2023 وبالتالي عيد الفطر المبارك.