متى موعد عيد الأضحى 1444-2023 وكم عدد أيام الإجازة في الوطن العربي؟

يعد عيد الأضحى المبارك من أهم الأعياد لدى المسلمين والثاني في الترتيب بعد عيد الفطر، وذلك لاقترانه باداء فريضة الحج.

ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في العاشر من شهر ذي الحجة، أي اليوم التالي لوقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة في مكة المكرمة.

متى عيد الأضحى لهذا العام 2023 – 1444؟

تمت رؤية هلال ذي الحجة مساء يوم الأحد 18 حزيران/يونيو، وبهذا تكون غرة الشهر موافقة ليوم الاثنين 19حزيران/يونيو بحسب ما أعلن مركز الفلك الدولي في السعودية، وعليه سيكون عيد الأضحى يوم 10 ذي الحجة 1444، الموافق ليوم الأربعاء 28 حزيران/يونيو وفق التقويم الميلادي.

ويتميز عيد الأضحى في شتى دول العالم العربية والإسلامية بتقديم الأضاحي، حيث يتم وفق الشعائر الإسلامية ذبح الخراف والمواشي وتوزيعها على الفقراء.

إجازة عيد الأضحى 2023 – 1444 في الدول العربية والإسلامية

وفيما يلي الموعد المتوقع لعيد الأضحى المبارك لعام 2023 الموافق 1444 هجري، ومواعيد الإجازة الرسمية في الدول العربية:

وتجدر الإشارة أن الدول العربية والإسلامية لا تختلف على موعد عيد الأضحى المبارك على الإطلاق، وذلك لاعتمادها على تحري المملكة العربية السعودية فقط لرؤية هلال شهر ذي الحجة من كل عام، لإشرافها الكاملة عن بدء مناسك الحج على أراضيها.

وفي ما يلي أيام الإجازة المعلنة لمناسبة عيد الأضحى:

إجازة عيد الأضحى في السعودية

تبدأ إجازة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 5 ذو الحجة (23 حزيران/يونيو)، وحتى يوم الأحد 15 ذو الحجة (3 تموز/يوليو،).

إجازة عيد الأضحى في الإمارات

بموجب قرار مجلس الوزراء للقطاعين الحكومي والخاص، تبدأ إجازة عيد الأضحى في دولة الإمارات العربية المتحدة من يوم وقفة عرفة الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 حزيران/يونيو)، يتبعها 3 أيام من 10 وحتى ذو الحجة، أي أيام الأربعاء والخميس والجمعة 28 حتى 30 حزيران/يونيو 2023،

إجازة عيد الأضحى في قطر

وفقاً للمعمول فيه في دولة قطر، فإن القطاع الخاص يحصل على 3 أيام إجازة تبدأ من يوم عرفة، في حين أن موظفي القطاع العام ينالون إجازة تمتد لخمسة أيام. وعليه تبدأ الإجازة للقسم الأول يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 حزيران/يونيو) وحتى 11 منه، ولغاية يوم السبت 13 ذو الحجة (1 تموز/يوليو)، بالنسبة للقسم الثاني.

ولم يعلن الديوان الأميري في قطر بعد عن الموعد الرسمي لإجازة عيد الأضحى.

إجازة عيد الأضحى في الكويت

تبدأ إجازة عيد الأضحى في الكويت من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 يونيو) وحتى الجمعة 12 ذو الحجة (30 حزيران/يونيو).

إجازة عيد الأضحى في مصر

تبدأ إجازة عيد الأضحى في مصر الثلاثاء 27 الجاري، وتستمر 5 أيام حتى مساء السبت الأول من تموز/يوليو.

إجازة عيد الأضحى في العراق، الأردن، اليمن، السودان، لبنان، عمان، المغرب، تونس والجزائر

تبدأ الإجازة من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة (27 حزيران/يونيو) وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة (1 تموز/يوليو).