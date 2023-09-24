متى تبدأ الحرارة بالتراجع في السعودية؟

توقع محلل الطقس عقيل العقيل أن تكون بداية انخفاض درجات الحرارة في السعودية في النصف الثاني من شهر تشرين الأول / أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن فرصة هطول الأمطار ستصل إلى 60%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على “قناة الإخبارية“، أنه مع بداية فصل الخريف سنجد تفاوتاً في درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض، مؤكداً أن المركز الوطني للمناخ قال إن الخريف هذا العام سيكون أعلى من معدلاته السابقة بدرجتين.

فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل: بداية انخفاض درجات الحرارة في منتصف أكتوبر المقبل.. وفرصة هطول الأمطار تصل إلى 60%#برنامج_اليوم pic.twitter.com/hR2wnsJbxF — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 24, 2023

وقد طالبت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، اليوم الأحد، المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية، على خلفية استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية.

وشددت المديرية عبر حسابها الرسمي على “إكس” (تويتر سابقاً) على “أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية التي تتراوح ما بين المتوسط والغزيرة على معظم مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس المقبل”.