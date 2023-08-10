فادي طنّوس by فادي طنّوس

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إي جي 5 متحور جديد من كورونا سريع الانتشار ومقاوم لمناعة الجسم

فادي طنّوس by فادي طنّوس
كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن الانتشار السريع في العالم لمتحور جديد من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا يحمل اسم “إي جي 5”.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، في بيان صحافي صادر اليوم الخميس، إلى أنها تصنف متحور “إي جي 5” الجديد على أنه “متحور يجب أن يكون محل الاهتمام”. وفي وقت سابق كانت المنظمة تصنفه على أنه “متحور تحت المراقبة”.

وأوضحت المنظمة: أنه “تم الإبلاغ عن “إي جي 5” لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه كمتحور تحت المراقبة في 19 تموز/يوليو 2023. ومن خلال التقييم الحالي للمخاطر، صنفنا “إي جي 5″ وسلسلته الفرعية كمتحور يجب أن يكون محل الاهتمام”.

وأضافت: “عالمياً هناك زيادة مطردة” لحصة “إي. جي. 5” مقارنةً بالمتحورات الأخرى. وخلال الأسبوع من 17 إلى 23 تموز/يوليو، “بلغ معدل الانتشار العالمي لـ”إي. جي. 5” 17.4%، ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنةً بالبيانات التي كانت قبل أربعة أسابيع (من 19 إلى 25 حزيران/يونيو) عندما بلغ المعدل 7.6%.

وتابعت: “بينما أظهر “إي. جي. 5″ انتشاراً متزايداً ومقاومة أمام مناعة الجسم، لم ترد أي تقارير عن تغييرات في شدة المرض حتى الآن”.

ومع ذلك، “بسبب ميزة النمو وخصائص مقاومة المناعة، قد يسبب “إي. جي. 5” زيادة بالإصابات ويصبح انتشاره مهيمناً في بعض البلدان أو حتى في جميع أنحاء العالم”، بحسب البيان.

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