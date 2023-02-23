متحف المستقبل في دبي يستضيف 1000 طفل من أصحاب الهمم للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لافتتاحه

استقبل “متحف المستقبل” أكثر من 1000 طفل من أصحاب الهمم برفقة أفراد أسرهم ومقدمو الرعاية الخاصة بهم، وذلك في زيارة خاصة تم تنظيمها خصيصاً بمناسبة احتفال المتحف بمرور عام على افتتاحه رسمياً.

واستمتع الأطفال بجولة حصرية في مختلف أقسام المتحف، تعرفوا خلالها على جناح “أبطال المستقبل”، وهو مساحة مصممة للأطفال دون سن العاشرة تهدف إلى تشجيعهم على اكتشافات العالم من حولهم عبر مجموعة من الأنشطة الترفيهية الهادفة والتي تركز على مهارات تعزز الاستعداد للمستقبل.

كما تعرف الأطفال ومرافقيهم خلال هذه الجولة على محطة الفضاء المدارية “أمل”، ومختبر إعادة تأهيل الطبيعة، والواحة، ومعرض “مستقبلنا اليوم”.

وقال ماجد المنصوري نائب المدير التنفيذي في “متحف المستقبل”: “تعرف ضيوفنا المميزون خلال هذه الزيارة على تجربة فريدة من نوعها فتحت أمامهم آفاقاً واسعة من المستقبل، وسعدنا للغاية برؤية حماسهم وسعادتهم خلال اطلاعهم على مختلف التقنيات والابتكارات والفرص المستقبلية التي تتضمنها أقسام المتحف”.

الجدير بالذكر أن “متحف المستقبل” استضاف أكثر من مليون زائر من 163 دولة حول العالم خلال عام كامل منذ افتتاحه رسمياً في 22 فبراير 2022، وشهد تنظيم أكثر من 180 فعالية وحدثا عالميا والعديد من المؤتمرات والمنتديات المحلية والدولية في مختلف قطاعات المستقبل.

وزار المتحف خلال هذا العام أكثر من 1000 من الشخصيات العالمية والوزراء والمسؤولين والخبراء، بما في ذلك نحو 20 من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود الرسمية من كوريا الجنوبية وإستونيا ولوكسمبورغ والصين واليونان وهونغ كونغ وتايلاند ورواندا وموريشيوس وغيرها.