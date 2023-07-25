فادي طنّوس by فادي طنّوس

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متحف المستقبل يستضيف الفنانة والباحثة سوغوين تشونغ ضمن جلسات خبراء المستقبل

فادي طنّوس by فادي طنّوس
سوغوين تشونغ

يستضيف “متحف المستقبل” يوم الخميس القادم الفنانة والباحثة المعروفة سوغوين تشونغ في جلسة جديدة ضمن سلسلة جلسات “خبراء المستقبل” الحوارية التي ينظمها المتحف شهرياً.

وستسلط الباحثة الصينية – الكندية الضوء خلال هذه الجلسة على الرؤى المستقبلية المرتبطة بالمشهد التكنولوجي المتطور، وأهم التوجهات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والروبوتات والواقع الافتراضي والتغذية الحيوية. 

ويتركز عمل سوغوين تشونغ على إجراء التجارب لرصد مجالات التوافق بين الإنسان والآلة، وعلى التطور التكنولوجي في مختلف المجالات. كما تُعتبر تشونغ رائدة في مجال الفن والتكنولوجيا، حيث تعمل على استكشاف ومقارنة العلامات المرسومة باليد البشرية وتلك التي يتم تصميمها بواسطة الآلة، وذلك بهدف فهم سلوك وديناميكية العمل لدى البشر والأنظمة الرقمية. وحول مشاركتها في هذه الجلسة، قالت سوغوين تشونغ: “إن يمكن أن يسهم التكامل بين الفن والبحوث في إيجاد مسارات جديدة وغير مألوفة، ويمكننا بالاعتماد على المصادر التقليدية أن نستكشف مجالات ممبتكرة للاستفادة من التطبيقات المتنوعة التي تقدمها الأنظمة الآلية وتصور مستقبل بديل للعلاقة بين البشر والآلات”.

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