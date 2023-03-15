تسليط الضوء على الروبوتات والعوالم الرقمية في متحف المستقبل

استضاف “متحف المستقبل” فعالية خاصة تضمنت مجموعة من المحاضرات العلمية تم تنظيمها بالتعاون بين مختبرات دبي للمستقبل وهيئة العلوم والتكنولوجيا في اليابان، وذلك بهدف تسليط الضوء على مستقبل قطاع الروبوتات والعوالم الرقمية والافتراضية بحلول عام 2050، وسبل تعزيز القدرات الفردية والمجتمعية في مسيرة التنمية العالمية عبر معالجة أهم التحديات البشرية وتوظيف أحدث التقنيات المستقبلية.

وشارك في تقديم هذه المحاضرات 4 خبراء من أبرز الجامعات اليابانية من المشاركين في برنامج (Moonshot Goal 1) التابع لهيئة العلوم والتكنولوجيا في اليابان يهدف إلى دعم الأفكار المبتكرة والمشاريع البحثية الهادفة إلى تعزيز جاهزية المجتمعات للتحول الرقمي والافتراضي، وتطوير البنية التحتية وتوظيف التقنيات المتقدمة التي ستتيح إمكانية تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الاجتماعية عن بُعد بحلول 2050.

ومن أبرز الفرص المستقبلية التي تم التطرق إليها خلال الجلسات إمكانية أن تكون الروبوتات بمثابة التوأم الرقمي للإنسان.

البحث والتطوير لاستشراف فرص المستقبل وقال خليفة القامة مدير مختبرات دبي للمستقبل: “إن تعزيز البحث والتطوير بالتعاون مع مختلف المؤسسات العلمية والتكنولوجية والبحثية على المستوى المحلي والعالمي، يشكل ركيزة رئيسية لتحقيق نجاحات بارزة في مجال استشراف الفرص المستقبلية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول مبتكرة تركز على مستقبل الإنسان.

وأكد أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار جهود مؤسسة دبي للمستقبل للتعريف بأهم الفرص والتحولات التكنولوجية المقبلة.

واستعرض البروفيسور نوريهيرو هاجيتا من جامعة أوساكا للفنون في الجلسة الأولى أبرز أهداف برنامج (Moonshot Goal 1) والذي يتضمن 7 مشاريع بحثية متنوعة تركز على تطوير مجموعة متنوعة من الصور الرمزية السيبرانية (Cybernetic Avatars) لتمكين الأفراد من المشاركة الصحيحة في تنمية مجتمعاتهم مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والاقتصادية والبيئية والقانونية والاجتماعية.

وقال البروفيسور هيروشي إيشيجورو من جامعة أوساكا خلال المحاضرة الثانية: “ستتغير حياتنا بشكل جذري بحلول عام 2050 وسيكون لدينا قدر أكبر من الحرية في اختيار موقعنا وكيف نقضي وقتنا في المشاركة بالأنشطة الاجتماعية المختلفة مثل العمل والتعليم والرعاية الطبية والحياة اليومية.