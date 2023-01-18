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Posted inأخبار أريبيان بزنس

متاجر لولو بصدد إدراج مزدوج في الرياض وأبوظبي

مجموعة لولو الإماراتية تدرس إدراجاً مزدوجاً في سوق أبو ظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية

تدرس مجموعة لولو الإماراتية إدراجاً مزدوجاً في البورصة السعودية وبورصة أبو ظبي

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يوسف علي مؤسس ورئيس مجموعة لولو الإماراتية
علي يوسف يفتتح الفرع 22 لمتاجر لولو في قطر

تدرس مجموعة لولو الإماراتية، إحدى أكبر سلاسل محلات السوبر ماركت في منطقة الخليج، إدراجاً مزدوجاً في سوق أبو ظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).

وقال يوسف علي مؤسس ورئيس مجموعة لولو، في مقابلة مع قناة “الشرق” أمس الثلاثاء على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن “خطتنا للطرح العام جادة، ولا نفضّل بيع حصص خاصة”.

وأضاف أن المجموعة تعتزم ضخ مليار دولار لافتتاح أربعة متاجر في مدينة نيوم الاقتصادية السعودية الجديدة، “كما نُجري مباحثات مع شركاء في كردستان العراق لاستكشاف فرص دخول السوق”.

وكانت وكالة رويترز ذكرت، في أكتوبر/تشرين الأول 2022 نقلاً عن شخصين مطلعين، أن “لولو” عينت بنك الاستثمار “موليس وشركائه” لتقديم المشورة لطرح أسهمها للاكتتاب العام.

ولولو، وفقاً لموقعها على الإنترنت، هي إحدى أكبر سلاسل السوبرماركت في منطقة الخليج، أسسها رجل الأعمال هندي المولد يوسف علي موسليم، وتدير 239 متجراً في 23 دولة، وتوظف أكثر من 60 ألف شخص.

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