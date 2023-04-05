60 % نمو مبيعات العقارات في دبي خلال أول 3 أشهر من 2023

ارتفعت القيمة الاجمالية لمبيعات عقارات دبي خلال الربع الأول من 2023 بنسبة 59.8 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الجاري، وذلك بحسب تحليل أجراه موقع المصدر العقاري لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتم خلال أول 3 أشهر من العام الجاري تسجيل 30899 صفقة بيع عقارية في دبي بقيمة 88.7 مليار درهم، أي ما يعادل 24.1 مليار دولار (الدولار=3.67 درهم)، مقارنة بـ 20539 صفقة بيع بقيمة 55.5 مليار درهم (15.1 مليار دولار) خلال ذات الفترة من العام 2022.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تضمنت مبيعات العقارات المسجلة رسمياً في دبي خلال أول 3 أشهر من العام لجاري 23811 صفقة بيع لوحدات عقارية بقيمة 46.6 مليار درهم، بالإضافة إلى 4025 صفقة بيع لمباني بقيمة 33.7 مليار درهم، إلى جانب 3065 صفقة بيع لأراضي بقيمة 8.2 مليار درهم.

وخلال الربع الأول من 2023، سجلت المشاريع تحت الانشاء في دبي مبيعات على الخريطة 15906 صفقة بيع بقيمة 35.6 مليار درهم، شملت 13618 صفقة بيع لوحدات عقارية بقيمة 29.6 مليار درهم، و 2279 صفقة بيع لمباني بقيمة 5.9 مليار درهم، إلى جانب 9 صفقات بيع لأراضي بقيمة 89.3 مليار درهم.

أما العقارات الجاهزة في دبي فسجلت خلال الربع الأول 14992 صفقة بيع بقيمة 53 مليار درهم، وتضمنت 10193 صفقة بيع لوحدات عقارية بقيمة 17 مليار درهم، بالإضافة إلى 785 مباني بقيمة 2.3 مليار درهم، إلى جانب 4014 صفقة بيع لأراضي بقيمة 33.7 مليار درهم.

وكان شهر مارس من العام الجاري قد سجل 12157 صفقة بيع عقارية في دبي بقيمة 34.1 مليار درهم، تضمنت 9584 صفقة بيع لوحدات عقارية بالإضافة إلى 1179 صفقة بيع لمباني و 1394 صفقة بيع لأراضي.

أما شهر فبراير 2023، فقد شهد تسجيل 8975 صفقة بيع عقارية في دبي بقيمة 26.6 مليار درهم تضمنت 6546 وحدة عقارية و 1153 مبنى و 1276 قطة ارض.

وشهدت دبي خلال شهر يناير من 2023 تسجيل 9766 صفقة بيع عقارية بقيمة 27.9 مليار درهم شملت 7681 وحدة عقارية و 732 مبنى و 1353 قطة أرض.

وبلغت مبيعات الشقق في دبي خلال أول 3 أشهر من العام الجاري 42.2 مليار درهم قيمة 21670 صفقة بيع، مسجلةً بذلك نمواً بنحو 101 % في قيمة المبيعات و 81 % في عدد الصفقات المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي التي شهدت تسجيل 11956 صفقة بيع لشقق سكنية بقيمة 21 مليار درهم، وذلك بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي نشرتها صحيفة “البيان”.

واستحوذت الشقق على 48.3 % من اجمالي مبيعات عقارات دبي خلال أول 3 أشهر من 2023 والتي بلغت 87.3 مليار درهم، كما وصلت حصتها من اجمالي صفقات البيع المسجلة خلال هذه الفترة والتي بلغت 30903 صفقة إلى 70 %.

ووفق بيانات الدائرة، فقد تم تسجيل 12980 صفقة بيع لشقق سكنية على الخريطة بقيمة 28.3 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، أي ما يمثل 67 % من اجمالي مبيعات الشقق السكنية ونحو 60 % من عدد صفقات البيع خلال هذه الفترة، فيما سجلت الشقق السكنية الجاهزة 8690 صفقة بيع بقيمة 13.9 مليار درهم.

