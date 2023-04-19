سجلت عقارات جزيرة نخلة جميرا في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري 783 صفقة بيع بقيمة اجمالية تجاوزت 6.6 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 1.7 مليار دولار(الدولار=3.67 درهم) بحسب موقع المصدر العقاري.

وحلت نخلة جميرا في المرتبة الثانية بعد منطقة دبي كريك هاربور – ميناء خور دبي في قائمة المناطق التي تصدرت مبيعات عقارات دبي خلال أول 3 أشهر من 2023، وذلك من حيث القيمة الإجمالية للمبيعات.

وأظهر تحليل أجراه موقع المصدر العقاري لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مبيعات عقارات نخلة جميرا في الربع الأول سجلت 3 صفقات بيع لفلل بقيمة 284.3 مليون درهم، إلى جانب 108 صفقات بيع للأراضي بقيمة 2.3 مليار درهم.

وشهدت جزيرة نخلة جميرا 547 صفقة بيع لشقق بقيمة 3.7 مليار درهم، تضمنت 211 صفقة بيع على الخريطة بقيمة 1.89 مليار درهم لشقق في مشاريع تحت الانشاء بالإضافة إلى 336 صفقة بيع لشقق جاهزة بقيمة 1.86 مليار درهم.

وتم خلال أول 3 أشهر من العام الجاري تسجيل 86 صفقة بيع لشقق فندقية في نخلة جميرا بقيمة 166.8 مليون درهم، بالإضافة إلى 34 صفقة بيع لغرف فندقية بقيمة 56.7 مليون درهم، كما تم بيع 5 محال تجارية في نخلة جميرا بقيمة 20.1 مليون درهم.

وكانت نخلة جميرا قد شهدت خلال العام الماضي 3327 صفقة بيع عقارية بقيمة 27.6 مليار درهم، أي ما يعادل 7.6 مليار دولار (الدولار = 3.67 درهم)، وبذلك تستحوذ نخلة جميرا على 10.4% من اجمالي قيمة مبيعات عقارات دبي خلال 2022 الذي بلغ 264.15 مليار درهم.

وبالمقارنة مع عام 2021 الذي سجل مبيعات بقيمة 14.3 مليار درهم، تصل نسبة النمو في مبيعات عقارات جميرا في 2022 إلى 52 %.

ووفقاً لشركة نخيل، الشركة المطورة لنخلة جميرا، تستقبل نخلة جميرا أكثر من 4 ملايين زائر في كل عام، ويسكن فيها حوالي 80,000 ألف شخص من 70 جنسية .