الهيئة الاتحادية للضرائب أصدرت قرارًا نتج عنه إلغاء مبالغ تقدر بالملايين كانت قد فُرضت عليه

أصدرت لجنة إعادة النظر بالهيئة الاتحادية للضرائب قرارًا لمصلحة أحد الخاضعين للضرائب نتج عنه إلغاء مبالغ كبيرة ( تقدر بالملايين) كانت قد فُرضت عليه كغرامات إدارية ، وذلك بعد تطبيق مبدأ قانوني أرسته المحكمة العليا بشأن الضريبة الانتقائية. حيث جاء قرار اللجنة يتضمن الاتي :

تعديل قرار الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن تقييم الغرامات الإدارية لتصبح مبلغًا قيمته (-) درهمًا إماراتيًا بدلاً من (-) درهمًا إماراتيًا ، بحيث يتم الإبقاء على الغرامات المفروضة على المخزون الفائض فقط وإلغاء الغرامة المفروضة على المخزون غير الفائض من السلع الانتقائية ، وذلك إعمالاً للمبدأ القانوني الذي أرسته المحكمة الاتحادية العليا ومضمونه كالتالي “تنتفي صفة الهيئة الاتحادية للضرائب كمستفيد – من هذا التحصيل الخاطئ للضريبة على المخزون غير الفائض لانتفاء الواقعة المنشئة للضريبة بالأساس.

وعليه فإن تحصيل الضريبة بهذا المفهوم لا يستوجب معه فرض غرامة تأخيرية عليه لانتفاء الواقعة المنشئة للضريبة، التي هي مناط فرض الغرامات التأخيرية وأساسها، إ.هـ (الطعن لدى المحكمة العليا رقم (-) لسنة 2020 ، إداري)”

وفي هذه المقالة، سنستعرض ونوضح القرار بمزيد من التفصيل ، كما سنقدم عددًا من الآراء حول أهمية تطبيق الهيئة للمبادئ التي أسستها المحكمة العليا في قراراتها لصالح الخاضعين للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

خلال عام 2020 ، أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأً قانونيًا ضريبيًا معترفًا به يتضمن ما يلي:

إذا ثبت أن السلع ، المزعوم تحصيل “الضريبة” عنها ، لم تكن خاضعة للضريبة قانونًا في ذلك الوقت ، فلا يصح اعتبار الخاضع للضريبة (الشركة) مخزِّنًا لأغراض الضريبة الانتقائية ، وعليه لا تعتبر الشركة قد قدمت إقرارًا ضريبيًا غير صحيح.

إذا لم يكن ثمة أساس لتحصيل الضريبة الانتقائية ، فلا دليل ولا مسوّغ لتأييد فرض الغرامات الإدارية.

إذا كان التزام الإقرار بالضريبة غير قائم خلال الفترة التي تسبق تنفيذ القانون ، فإنه لا تُستحق ضريبة من إجمالي المبالغ التي حصلتها الشركة من العملاء عن تلك الفترة.

لا يحق للهيئة الاتحادية للضرائب الاحتفاظ بمبالغ تم سدادها على هيئة “ضريبة” ، ويتعين عليها رد تلك المبالغ لأنها في تلك الحالة لا تتصرف بصفتها “مستفيد” ولكن بصفتها “وسيط” لإعادة مبالغ تم تحصيلها عن طريق الخطأ.

وفي التماس (طعن) ضريبي قُدّم مؤخرًا أمام لجنة إعادة النظر لدى الهيئة الاتحادية للضرائب ، كان الخاضع للضريبة قيد التدقيق بصورة رسمية.

وقد قرر الخاضع للضريبة تقديم إفصاح طوعي للإقرار بالمبالغ التي اعتبرتها الهيئة الاتحادية للضرائب كـ”ضرائب” غير مُفصح عنها ، وتم فرض غرامات إدارية على الخاضع للضريبة لغرامات إدارية تلقائية فرضتها البوابة الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب.

بعد الوفاء بالمتطلبات الإجرائية المعمول بها ، قدَّم الخاضع للضريبة طلبًا لإعادة النظر أمام اللجنة المختصة أملاً في إلغاء الغرامات الإدارية المفروضة على المخزون غير الفائض من السلع الانتقائية إعمالاً للمبدأ القانوني/ الضريبي الذي أرسته المحكمة الاتحادية العليا.

ومن الناحية العملية ، رأينا أن الهيئة الاتحادية للضرائب تراجع جميع الطعون الضريبية ، كل على حدة ، ولا تعتمد نهجًا تلقائيًا تقوم فيه بتطبيق القرارات/ الأحكام السابقة الصادرة عن اللجان الضريبية المختصة أو المحاكم ذات الصلة.

وفي هذه القضية خصيصًا ، رأينا أن الهيئة الاتحادية للضرائب تبنت المبدأ الضريبي/ القانوني الذي أسسته المحكمة الاتحادية العليا وأشارت إليه وطبقت السوابق القضائية بناء على ذلك.

يأتي هذا بعد التعديلات الأخيرة على القوانين الضريبية ، التي قرر بموجبها أن أي مبالغ تم تحصيلها/ تحديدها على أنها “مبالغ ضريبية” (حتى ولو بطريق الخطأ) ستكون بمثابة ضريبة مستحقة، بعبارة أخرى سيخضع دافع الضريبة بموجبها للغرامات الإدارية.

يتضح مما سبق أن الهيئة الاتحادية للضرائب تعمل وفق مبادئ الإنصاف والشفافية في تطبيقها للقوانين واللوائح الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يؤكد أيضًا الاحترام والتقدير الذي تكنُّه الهيئة الاتحادية للضرائب لأحكام المحاكم العليا وسعيها الدؤوب للالتزام بما ورد فيها في جميع تعاملاتها. كما أنها تقرُّ كذلك بأهمية التمسك بسيادة القانون وضمان تحقيق العدالة للخاضعين للضريبة.

نحن سعداء بالنتيجة التي حققناها لموكلنا ، حيث تكللت جهودنا بنهاية موفقة ، دون اللجوء إلى سبل طعن أخرى (سواء أمام لجنة فض المنازعات الضريبية أو المحاكم الاتحادية).

بقلم المستشار القانوني محمد البغدادي ، رئيس قسم الضرائب والجرائم المالية بمكتب حبيب الملا ومشاركوه.