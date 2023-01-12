مباراة ميسي – رونالدو في الرياض: سعر التذكرة يصل إلى 10 ملايين ريال

واصل المزاد الخيري على تذكرة «فوق الخيال» لحضور مباراة كأس موسم الرياض التي تجمع نجوم ناديي الهلال والنصر وباريس سان جيرمان الفرنسي يوم 19 كانون الثاني / يناير الجاري، تحقيق الأرقام القياسية مع بلوغ سعر التذكرة 10 ملايين ريال (نحو 2.7 مليون دولار)، لتصبح أغلى تذكرة في تاريخ الرياضة لحضور لقاء واحد.

فقد أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية،

عبر حسابه على “تويتر” أن رجل الأعمال العقاري مِشرف بن أحمد الغامدي المدير العام لمجموعة شركات “عقار1 ” قدم حتى الآن أعلى عرض على التذكرة الخيرية “فوق الخيال” بـ 10 ملايين ريال.

وتفوق عرض الغامدي على عروض رجال الأعمال الآخرين التي وصلت إلى مليوني دولار، ومنها شركة عزوم التقنية لمالكها محمد المنجم التي تقدمت صباح الأربعاء بأعلى عرض للتذكرة الخيرية «فوق الخيال» بـ 9 ملايين و 300 ألف ريال سعودي( نحو 2.5 مليون دولار).

الحمدالله????❤️ ويارب اكثر واكثر ???? pic.twitter.com/BcOxBmAnqU — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 11, 2023

وتمت الدعاية للمباراة الاستعراضية بأنها مواجهة بين أفضل لاعبين في العالم في السنوات الأخيرة، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يلعب حالياً في النصر السعودي، وأسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، وهي تقام في الرياض في 19 يناير/كانون الثاني الحالي.

وأعلن آل الشيخ عبر حسابه في «تويتر» عن طرح تذكرة «فوق الخيال» في مزاد علني يبدأ بمليون ريال سعودي (266 ألف دولار) لمباراة «كأس موسم الرياض»، وقد بدأ هو المزاد بدفع مليوني ريال (532 ألف دولار).

وتقام المباراة على «كأس موسم الرياض» على استاد فهد الدولي.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر: «لأول مرة.. طرح مزاد على التذكرة الوحيدة (فوق الخيال) بمميزات فريدة ومختلفة خاصة جداً، ستكون لها مميزات منها حضور تتويج كأس موسم الرياض وتكريم الفائز بالكأس، والدخول لغرفة الملابس”.

وتابع: «ينتهي المزاد يوم 17 يناير ولا أحد يكلمني بأقل من مليون ريال… أنا داخل المزاد الآن بـ 2 مليون ريال لهذه التذكرة»، مشيراً إلى أن عائد بيع التذكرة بالكامل سيذهب إلى «منصة إحسان» الخيرية

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن أن الطلب على تذاكر حضور المباراة من مدرجات الملعب تجاوز مليوني طلب.

كما أعلن أنه «ستتم مشاركة 200 شخص من أبنائنا الغالين على قلبي من ذوي الشهداء والأيتام حيث سيكونون في مراسم استقبال لاعبي سان جيرمان بالمطار، وحضور مراسم المباراة”.