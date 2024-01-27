كأس الأمم الأفريقية.. موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يدخل منتخب مصر اختبارا قويا أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، في دور الـ16 ببطولة أفريقيا، والتشكيل المتوقع والمباريات الناقلة للمباراة.

مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16، بعدما جاء في الترتيب الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، خلف منتخب الرأس الأخضر الذي تصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.

ويأتي تأهل منتخب مصر لدور الـذ6 رغم أنه لم يحقق أي فوز بالمجموعة حيث تعادل بنتيجة 2-2 في المباريات الثلاث ضد موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

ونال أداء منتخب مصر انتقادات عديدة وتشكيكا في إمكانية تحقيق الفراعنة اللقب الثامن والغائب منذ عام 2020، لكن التاريخ ربما يساند المنتخب المصري في حظوظه للمنافسة على اللقب.

كأس الأمم الأفريقية.. موعد مباراة منتخب مصر والكونغو

تنطلق مباراة مصر والكونغو في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير 2024، على أرضية ملعب لوران بوكو، في مدينة سان بيدرو الإيفورية.

وحددت إدارة المسابقات في البطولة، موعد انطلاق مباراة منتخب مصر والكونغو، في بطولة كأس أمم إفريقيا، في 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، و11:00 مساء بتوقيت السعودية، و12:00 بتوقيت الإمارات.

كأس الأمم الإفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية

تذاع مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، على قنوات “بي إن سبورتس”، التي خصصت قناة beIN Sports HD Max لنقل وتحليل مباراة منتخب مصر والكونغو في دور الـ 16.

وبالإضافة إلى مجموعة قنوات بي إن سبورتس، فإن القناة الجزائرية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات أعلنت عن حصولها على حقوق إذاعة مباراتين ضمن منافسات دور الـ16 هما مصر والكونغو بالإضافة إلى الكاميرون ونيجيريا.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة الكونغو

من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباراة الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 بطولة كأس الأمم الأفريقية بتشكيل اضطراري خاصة بعد سفر محمد صلاح إلى ليفربول لتلقي العلاج، بالإضافة إلى إصابة محمد الشناوي الحارس الأساس للمنتخب في البطولة، وأيضا تعرض إمام عاشور إلى إصابة ونقله إلى المستشفى.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر مباراة الكونغو الديمقراطية بتشكيل مكون من :

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

وكل من محمد حمدي – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – محمد هاني في خط الدفاع.

ومروان عطية – حمدي فتحي – إمام عاشور في خط الوسط

وفي خط الهجوم كلا من محمود تريزيجيه – مصطفى محمد – عمر مرموش