مباراة في كأس مصر تستمر لأكثر من 3 ساعات

عاشت كرة القدم المصرية حدثاً فريداً غير مسبوق خلال مباراة بين فريقي إنبي وفيوتشر ضمن دور الـ16 لمسابقة كأس مصر والتي استمرت لأكثر من 3 ساعات، جراء عدة مشكلات تقنية ورياضية حصلت خلالها.

وتأهل إنبي إلى الدور ربع النهائي من المسابقة بفوزه بركلات الترجيح 6-5، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

وبحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بدأت المباراة بين الفريقين مساء الأحد، عند 9:30 ليلاً، لتنتهي مطلع يوم الإثنين عند الساعة 12:50 فجراً.

وشهدت المباراة العديد من الأمور التي أدت إلى تعطيلها ما دفع بالحكم نادر قمر الدولة إلى إضافة 37 دقيقة بدلا عن الوقت الضائع في الشوطين الأصليين والوقتين الإضافيين.

وبلغ وقت اللعب الفعلي في المباراة 157 دقيقة بواقع:

47 دقيقة في الشوط الأول

76 دقيقة في الشوط الثاني

15 دقيقة في الوقت الإضافي الأول

19 دقيقة الوقت الإضافي الثاني

بالإضافة إلى 12 دقيقة خلال تنفيذ ركلات الترجيح

وشهد اللقاء 12 تبديلا، بواقع 6 تبديلات لكل فريق، كما توقفت المباراة بسبب عطل أصابة تقنية الإعادة بالفيديو (VAR)، ورفض انبي استكمال المباراة اعتراضا على هدف أحرزه محمد رضا بوبو بداعي اصطدام الكرة بالحكم.

قبل العودة إلى أرض الملعب، حيت تواصلت المباراة وانتهت لصالح إنبي بركلات الترجيح 5-6.