27 هدفا.. نتيجة غريبة بكأس السوبر المصري في مباراة شهدت 34 ركلة ترجيح

شهدت مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري بين مودرن فيوتشر وبيراميدز على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إثارة بالغة، في ركلات الترجيح، التي أسفرت عن تأهل فيوتشر إلى النهائي.

المبارة انتهت بفوز فيوتشر بنتيجة (14-13) بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث سدد كل فريق 17 ركلة على مرمى الآخر، ليهدر بيراميدز 4، مقابل 3 ركلات ضائعة لفريق فيوتشر.

ولم ينجح أي فريق في الوصول إلى شباك الآخر خلال الوقت الأصلي للمباراة، حيث أهدر فيوتشر نحو 3 فرص محققة، مقابل 4 فرص لفريق بيراميدز، الذي كان الطرف الأكثر استحواذا خلال اللقاء.

وتألق الحارس محمود جنش في التصدي لركلات الترجيح الحاسمة الأخيرة لفريق بيراميدز التي كانت ستنقله إلى المباراة النهائية مرتين، قبل أن ينجح في التصدي للركلة رقم 17 ليعلن تأهل فيوتشر إلى النهائي.

على الجهة الأخرى واجه فريق بيراميدز صعوبة في التعامل مع الحارس جنش، الذي سبق له أن توج نادي الزمالك فريقه القديم على حساب النادي الأهلي بركلات الترجيح على نفس الملعب بعد أداء مبهر.

جنش يلعب دور البطولة في الركلات الماراثونية..



فيوتشر إلى نهائي السوبر المصري بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين بلا أهداف#فيوتشر_بيراميدز#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/uhFJBWIgme — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 25, 2023

جنش استحق الفوز بلقب رجل المباراة بعدما كان العامل الأبرز والأهم في تأهل فريق فيوتشر إلى المباراة النهائية، حيث ينتظر الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.