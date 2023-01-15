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مباراة برشلونة – ريال مدريد الليلة : القنوات الناقلة والأوقات

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يبحث عشاق ومحبو كرة القدم في كل مكان عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو المرتقبة اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الأسباني على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض عند الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويمكن لعشاق كرة القدم متابعة تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة بشكل مباشر وحصري مجاناً بأقل تكلفة ودون تشفير أو تقطيع عبر قناة السعودية الرياضية  ssc sports، الحاصلة على حقوق بث كأس السوبر الإسباني.

مواجهة نارية غداً بين برشلونة – ريال مدريد في الرياض

ويمكن ضبط القناة عبر الترددات الآتية:

القمر الصناعي: النايل سات.

  • التردد: 12523.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي العربي “عرب سات”:

  • التردد: 12418.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز: 27500.

أوقات المباراة:

  • 20:00 : بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.
  • 21:00 بتوقيت مصر ولبنان وسوريا وفلسطين والسودان وليبيا.
  • 22:00 بتوقيت السعودية وقطر والعراق والكويت والأردن واليمن.
  • 23:00 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
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