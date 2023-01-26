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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مباراة النصر والاتحاد تشعل تويتر بأكثر من 105 ألف تغريدة

مباراة النصر والاتحاد ومباراة الهلال والفيحاء تشعلان تويتر بمئات آلاف التغريدات وهو دليل على مدى عشق السعوديين لكرة القدم

الفائز في مباراة الاتحاد والنصر سيواجه الفائز في مباراة الفيحاء والهلال ليتواجه الفريقان على المركز الأول في كأس السوبر السعودي

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الفائز في مباراة الاتحاد والنصر سيواجه الفائز في مباراة الفيحاء والهلال

اشتعل موقع تويتر مساء اليوم الخميس بأكثر من 105 ألف تغريدة ضمن الوسم (#النصر_الاتحاد) مع اقتراب المباراة التي تجمع الفريقين في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023 عند الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة وهو ما يظهر مدى عشق السعوديين لكرة القدم.

والفريق الفائز في هذه سيواجه الفائز في المباراة التي ستجري في ذات التوقيت بين الهلال والفيحاء والتي يستضيفها ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وسيخوض النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو اختباره الجدي الأول مع النصر منذ قدومه إلى السعودية قبل شهر.

ويسعى نادي الاتحاد هو الآخر إلى مواصلة السير نحو لقب غائب عن خزائن النمور منذ فترة.

من المتوقع أن تؤثر مباراة النصر ضد الاتحاد في السوبر السعودي على مسار الفريقين خلال الموسم الحالي بسبب المنافسة الشرسة في دوري المحترفين.

ويمتلك النصر والاتحاد قائمة كبيرة ومتنوعة من العناصر المميزة، سواءً من المحليين أو المحترفين الأجانب.

وبالعودة للهاشتاك (#النصر_الاتحاد)، قالت سارة الاتحادية “تبا للمواعيد الغرامية تبا لكل الطلعات الجانبة تبا لكل طلعة يصادف توقيتها التاسعة تمامًا #كاس_السوبر_السعودي #الاصفر_الكبير #النصر_الاتحاد”.

وكتب مبارك بن سعد “نريدها خماسية على النصر نريد هدفين منك يـ حمدالله نريدها هدفين منك يـ روما نريد الخامس منك يـ كمارا نريدها ليلة تاريخيه يـ عميد هذا الجمهور من الحق والعدالة ان يفرح اليوم”.

في حين قال أشرف السحيمي “باص الاتحاد يقترب من استاد الملك فهد”.

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