مباراة العراق وعمان.. نهائي خليجي 25 في موعده رغم أحداث ملعب البصرة

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أن المباراة النهائية لكأس الخليج “خليجي 25” ستقام في موعدها المحدد مساء اليوم الخميس، وذلك بعد مقتل مشجع على الأقل وإصابة العشرات خلال عملية تدافع في محيط ملعب البصرة الدولي.

ويستضيف الملعب الذي يطلق عليه أيضاً تسمية جذع النجلة المباراة النهائية للبطولة الخليجية بين منتخب العراق صاحب الضياقة ونظيره العُماني.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن مشجعا لقي مصرعه وأصيب 60 آخرون، في حين أكدت وسائل إعلامية محلية أخرى أن عدد القتلى ارتفع إلى اثنين. كما أكدت الوكالة، نقلا عن مصدر طبي، أن هناك حالات حرجة بين المصابين.

ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية أن بوابات الملعب أغلقت بعد امتلاء المدرجات بالجماهير.

وانتقل رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني إلى محافظة البصرة بعد الحادثة حيث عقد اجتماعا عاجلا مع عدد من الوزراء ومحافظ البصرة، ودعا المواطنين في البصرة إلى تقديم العون والمؤازرة لدعم الجهات المعنية ببطولة خليجي 25.

وقال: “أهلنا في البصرة الفيحاء، وفي كل مدن العراق، بفضل طيبتكم وكرمكم وصبركم، عكستم الصورة المشرقة والناصعة لوجه العراقيين الأباة، لقد ساهمتم طيلة الأيام الماضية بتمثيل بلدنا العزيز خير تمثيل وبشكل يليقي بتاريخه ومكانته بين الأمم”.

وأضاف: “أهلنا، نأمل منكم اليوم ذلك الحرص وتلك الروح الوطنية العالية وتقديم العون والمؤازرة لكل إخوتكم في الجهات المعنية لإظهار نهائي بطولة خليجي 25 بأجمل وجه”.

من جانبه، قال محافظ البصرة: “إذا استمر التدافع فقد يتم نقل المباراة النهائية لخليجي 25 خارج العراق”.

اللجنة المنظمة لـ”خليجي 25″: جمهور عُمان عاد من المطار

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة “خليجي 25” عن عودة الجماهير العمانية من مطار البصرة الدولي إلى مسقط بعد امتلاء مدرجات الملعب على اخره.

وقالت اللجنة في بيان صحافي: “بعد التشاور مع الجهات المختصة في سلطنة عمان وحفاظاً على سلامة الجماهير العمانية ودعماً للأشقاء في العراق لإنجاح اللقاء الختامي فقد تقرر عودة الجمهور المتواجد في مطار البصرة الدولي إلى سلطنة عمان”.

وأضافت: “ننوه للجماهير الموجودة في محيط الاستاد ببعدم القدوم للملعب وذلك لامتلاء المدرجات المخصصة للجماهير”.

وقالت وسائل الإعلام ظهراً إن الحشود توافدت لملعب المباراة منذ ليل أمس الأربعاء وازدادت الأعداد صباحاً أمام بوابات الملعب حيث قدر العدد بأكثر من 150 ألف شخص.

?? – عاجل :



اجتماع اللجنة المنظمة حاليا لبحث تأجيل نهائي #خليجي25 في البصرة بسبب احتشاد المشجعين بما يقدر بـ150 ألف مشجع في محيط ملعب جذع النخلة !#العراق_عمان



pic.twitter.com/oJ9XjIiJAx — اخبار خليجي 25 | News ™ (@news_q22) January 19, 2023

وقال مصدر طبي فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة “فرانس برس”: إن “شخصاً فارق الحياة، فيما أصيب عشرات آخرين بجروح طفيفة، جراء تدافع بين آلاف المشجعين الذين لا يحملون بطاقات ويريدون مشاهدة المباراة التي تنطلق عند الساعة 7 مساءً (بالتوقيت المحلي – 16:00 بتوقيت غرينتش).

??عاجل الآن إجتماع اللجنة المنظمة لبطولة الخليج مع إتحاد الكرة والمحافظ واحتمال تأجيل المباراة بسبب عدم سيطرة القوات الأمنية على الوضع الحالي#خليجي_زين25



pic.twitter.com/UXDivHqW8o — اخبار خليجي 25 | News ™ (@news_q22) January 19, 2023