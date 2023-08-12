تبدأ الليلة المباراة النارية بين قطبي أكبر أندية منطقة الرياض في قمة كروية سعودية، بين الهلال وغريمه التقليدي النصر، على كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

تنطلق المباراة وسط تأكيدات السلطات السعودية على ما نصت عليه لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الرياضي الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم بالأمس، خاصة وأن الفريقان يحظيان بجماهيرية ضخمة يتميزان بهما، وعادة ما تكون هذه الجماهيرية حساسة بالمواجهات الحاسمة بينهما من قبل الجماهير أو حتى اللاعبين ، لذلك تم الإعلان عن البنود التحذيرية لضبط إي إنفعالات من اللاعبين أو حتى المشجعين من جماهير الملعب.

وتنص لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم على عدة بنود:

1- توقيع غرامة بقيمة 80 ألف ريال ضد أي إساءة للاتحاد السعودي أو اللجنة القضائية أو الرابطة أو أعضاء مجلس الإدارة

2- توقيع عقوبة الإيقاف لمدة سنة بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 300 ألف ريال على أي تصريح يتضمن التجريح أو الإساءة أو الاتهام.

3- فرض غرامة قدرها 100 ألف ريال بحق كل من يقوم بإثارة الرأي العام أو ينشر عبارات منافية للأخلاق في كافة الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل.

4- فرض عقوبة الإيقاف من أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم مدة سنة وغرامة 300 ألف ريال ضد التحريض على الكراهية أثناء المباراة.

5- اقتحام الملعب من أحد الجماهير غرامته قيمتها 100 ألف ريال بحق النادي الذي ينتمي له المقتحم.

6- عقوبة بصق اللاعب على أي مسؤول بالمباراة ستكون الإيقاف 6 أشهر وغرامة قيمتها 100 ألف ريال.

7- توقيع غرامة 20 ألف ريال ضد أي شخص يقوم بالتدخين داخل الملعب.

8- قيام الجمهور بالإساءة بالتمييز والعنصرية باللون أو العرق أو البلد غرامته 200 ألف ريال بحق النادي الذي ينتمي له الجمهور.

9- اعتماد عقوبة التهبيط لدرجة ادنى في الدوري السعودي لمن يخالف الانظمة.

قمة اختبار الجاهزية

كما ستكون القمة السعودية هي التجربة الأخيرة لفريقي الهلال والنصر، لاختبار مدى الجاهزية بعد التدعيمات القوية في فترة الانتقالات الصيفية، قبل انطلاق مبارياتهما بدوري روشن السعودي (2023-2024) وفقا لتقرير “أخبارية24”.

ويبحث النصر بقيادة هدافه المخضرم البرتغالي رونالدو عن لقبه الأول في كأس الملك سلمان للأندية، والأول أيضاً بشكل عام للدون منذ انتقاله إلى النصر في يناير الماضي في صفقة قياسية.

وتشهد مواجهة النهائي العربي، مدربين من جنسية برتغالية للفريقين في المواجهة التاريخية، بين مدرب النصر لويس كاسترو، ومدرب الهلال خورخي خيسوس. وكانت 10 مواجهات سابقة جمعت بين الثنائي خارج المملكة، تفوق فيها مدرب الزعيم في 5 مباريات، مقابل 3 انتصارات لمدرب العالمي، وحضر التعادل مرتين.

ويعد الهلال هو الأقوى هجوما في البطولة بـ10 أهداف، فيما يأتي النصر ثانيا بتسجيله 9 أهداف. ويعد نجم العالمي اللاعب البرتغالي رونالدو هو الهداف بـ4 أهداف.

وتعد مدينة الطائف هي المدينة الرابعة التي تستضيف لقاءات الفريقين، بعد ثلاث مدن سابقة هي الرياض وجدة ودمشق، وشهدت تفوقا واضحا لـ”الزعيم”، بعدما فاز في مباراتين وتعادلا في مباراة واحدة في دور المجموعات من بطولة النخبة العربية للأندية عام 2001.