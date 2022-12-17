“مبادلة كابيتال” و”أرديان” يبرمان شراكة أسهم خاصة بأكثر من ملياري دولار

قالت شركة الاستثمارات المباشرة “أرديان”، التي تتخذ من باريس مقرا لها، و”مبادلة كابيتال“، ذراع إدارة الأصول التابعة لشركة مبادلة الإماراتية، إنهما بصدد تكوين شراكة للاستثمارات الخاصة بقيمة 2.1 مليار دولار.

تفاصيل الصفقة

أعلنت الشركتان في بيان مشترك عن تفاصيل هذه الشراكة، ومن أهم بنودها:

تستثمر “أرديان”، في محفظة أصول أسهم خاصة تديرها “مبادلة كابيتال”، وتلتزم بالمساهمة بشكل رئيسي في صناديقها للأسهم الخاصة.

تقوم الشركتان باختيار محفظة من 10 شركات استثمارية محدودة مع مجموعة من الشركاء أغلبهم في أمريكا الشمالية وأوروبا، بالإضافة إلى ستة استثمارات مباشرة.

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وقال هاني برهوش ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة كابيتال: “تُعد هذه الصفقة تأكيدا هامًا على الثقة في قدرتنا على خلق قيمة لمستثمرينا وشركائنا من خلال تنفيذ استراتيجية ونهج متميز في سوق الأسهم الخاصة”.

وقال “مارك بينيديتي”، عضو اللجنة التنفيذية في أرديان والرئيس المشارك لشركة Ardian US: “تأتي هذه الصفقة تتويجًا لعلاقة عمل تعاونية ووثيقة للغاية مع شركة مبادلة كابيتال على مدى السنوات الخمس الماضية”.

استراتيجية مبادلة كابيتال الخاصة الأسهم

تركز استراتيجية الأسهم الخاصة لشركة مبادلة كابيتال على الاستثمارات المباشرة في أمريكا الشمالية وأوروبا في القطاعات الأساسية، بما في ذلك:

الإعلام.

الرياضة.

الترفيه.

الخدمات الاستهلاكية والغذائية.

الخدمات المالية.

خدمات الأعمال.

صندوق أرديان

لدى أرديان أكثر من 990 موظفًا موزعين على 15 مكتبًا في أوروبا والأمريكيتين وآسيا.

تدير أرديان أو تقدم استشارات بقيمة 140 مليار دولار أمريكي في الأصول نيابة عن أكثر من 1400 عميل على مستوى العالم.

في أبريل 2017 ، أبرمت مبادلة صفقة استثمار بقيمة 2.5 مليار دولار مع أرديان، تضمنت أيضًا إنشاء صندوق أسهم خاصة.