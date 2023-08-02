مبادلة في أبوظبي تستثمر في شركة مراكز بيانات أمريكية

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، ومقرها في أبوظبي، عن استثمارها في شركة «آلايند» الأمريكية في قطاع مراكز البيانات على مستوى منطقة الأمريكتين. وبهذا تنضم مبادلة كشريك أقلية إلى جانب شركاء أغلبية بإدارة شركة «ماكواري» لإدارة الأصول.

وتبلغ قيمة الأصول الإجمالية التي تديرها شركة “مبادلة” 276 مليار دولار (1015 مليار درهم) موزعة على أكثر من 50 دولة حول العالم، وفق أحدث البيانات على موقع الشركة الإلكتروني.

وتقدم «آلايند» حلول مراكز البيانات الضخمة ذات المساحات القابلة للمشاركة، والمراكز القابلة للتوسع، وتلك التي تناسب مختلف المتطلبات لدعم عملائها حول العالم، سواء المؤسسات العملاقة أو الشركات الاعتيادية، لمساعدتهم على أعمالهم، ولتلبية الطلب المتنامي على توفير بنية تحتية مستدامة وقابلة للتطوير. ويشمل هذا قيام «آلايند» بتوفير أكثر من 2.5 جيجاوات من السعة التخزينية عبر ما يزيد على 40 مركز بيانات عند اكتمال عملية البناء.

وتتركز غالبية أعمال المجموعة في أمريكا الشمالية، إلا أن «آلايند» توسّعت مؤخراً في منطقة أمريكا اللاتينية من خلال استحواذها على شركة ODATA؛ مزوّد خدمات مراكز البيانات في منطقة أمريكا الجنوبية. وبذلك ترسّخ «آلايند» مكانتها بين أكبر مشغلي مراكز البيانات الخاصة في منطقة الأمريكتين. وتشمل عمليات المجموعة في منطقة أمريكا الجنوبية والكاريبي، مراكز بيانات في كل من البرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك.

وقال خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في مبادلة: «يسرنا الاستثمار في شركة آلايند؛ وهي واحدة من أبرز مزوّدي خدمات مراكز البيانات وأسرعها نمواً ونشاطاً في منطقة الأمريكتين. وسيدعم استثمارنا هذا جهود وعمليات التوسع السريع للشركة، وبما يعزز مكانتها كشريك أعمال مفضّل في سوق مراكز البيانات الأمريكية. وإضافة إلى دعم مسيرة نمو الشركة، نحن متحمسون أيضاً لتعزيز استفادة الشركة من قدرات وإمكانات الذكاء الاصطناعي، ما يجعلها في وضع استراتيجي يؤهلها لدعم متطلبات البنية التحتية لمجموعة واسعة من خدمات الذكاء الاصطناعي والتعّلم الآلي والتعلم العميق. ونتطلع إلى العمل مع فريق عمل الشركة لتقديم خدمات بنية تحتية رقمية رئيسية في منطقة الأمريكتين”.