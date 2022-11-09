مبادلة تفتتح منشأة صحية جديدة في دبي

أعلنت “مبادلة” للرعاية الصحية عن افتتاح منشأتها الطبية الجديدة في جميرا 3 بإمارة دبي، على مساحة قدرها 125 ألف قدم مربع.

تقدم المنشأة الجديدة تخصصات طبية وعلاجية عديدة من بينها:

الأطفال

القلب والأوعية الدموية

الجلد

الأعصاب

الغدد الصماء

الجراحات التجميلية

العظام

وتتضمن المنشأة الطبية المتطورة:

96 غرفة للاستشارات الطبية

4 غرف عمليات

جناحين للتنظير

مختبر داخلي

صيدلية

قسم للتصوير الشعاعي

مرافق مخصصة لإعادة التأهيل

غرف للإجراءات العلاجية الخاصة

وستحتضن المنشأة أيضاً عيادة مستقلة لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي الذي تلقى مؤخراً تكريماً رفيع المستوى كأفضل مستشفى في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك ضمن “مؤشر أفضل المستشفيات حول العالم 2022″، إضافة إلى مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، المنشأة الرائدة في المنطقة في تقديم الرعاية الشاملة والمتخصصة للمصابين بمرض السكري وأمراض الغدد الصماء.

وقال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية:

“نضع في مبادلة للرعاية الصحية راحة المرضى واحتياجاتهم محوراً لجميع قراراتنا. لذلك جاءت خطوة توسيع شبكتنا من مرافق الرعاية الصحية المتطورة لنتمكن من تقديم أعلى مستويات رعاية المرضى لجميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة”.