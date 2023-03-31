مبادلة تدرس شراء ديافيروم الأوروبية بـ 2,5 مليار دولار

تدرس شركة مبادلة للاستثمار، ومقرها أبوظبي، شراء سلسلة عيادات غسيل الكلى الأوروبية “ديافيروم” التابعة لمجموعة “بريدجبوينت” مقابل حوالي 2.5 مليار دولار، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن «مبادلة» من بين المنافسين النهائيين على شراء ديافيروم التي مقرها السويد من شركة الاستثمار البريطانية الخاصة.

وامتنع ممثل عن مبادلة عن التعقيب. وأكد متحدث باسم “بريدجبوينت” أن الشركة تعمل مع “سيتي غروب” لدراسة الخيارات الإستراتيجية لـ “ديافيروم” Diaverum ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وتعمل مبادلة، التي تمتلك أصولاً بقيمة 284 مليار دولار، على تكثيف استثماراتها في الرعاية الصحية في الوقت الذي تسعى فيه لتنويع محفظتها. وتعاونت مع شركة الاستحواذ EQT AB للاستحواذ على شركة الشحن الطبية السويدية Envirotainer AB بقيمة مشروع تبلغ حوالي 2.8 مليار يورو (3 مليارات دولار) العام الماضي.

وأفادت “بلومبيرج نيوز” أن صندوق الثروة هو أيضاً من بين الأطراف التي تتطلع إلى دعم مجموعة سي بي سي لأنها تنشئ صندوقاً جديداً يستهدف أصول الرعاية الصحية في الشرق الأوسط.

وديافيروم التي تأسست في 1991 هي شركة متعددة الجنسيات تقدم خدمات الرعاية الكلوية وتدير 440 عيادة في 23 دولة. وتتمتع الشركة أيضًا بحضور كبير في الشرق الأوسط.

وفي يوليو /تموز الماضي اتفقت «مبادلة» وصندوق تديره شركة الاستثمار المباشر الأوروبية «إي.كيو.تي» على شراء شركة إنفيروتينر، وهي شركة سويدية تؤجر حاويات نقل بارد لشحن منتجات الرعاية الصحية التي تتأثر بدرجة الحرارة.