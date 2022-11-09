مبادلة الإماراتية المرشحة الأولى لإطلاق دوري كرة قدم جديد في البرازيل

تم اختيار شركة مبادلة كابيتال الإماراتية كمستثمر مفضل لإطلاق دوري كرة قدم جديد في البرازيل، حيث تستمر أموال الشرق الأوسط في استهداف الرياضة المفضلة في العالم.

ونقلت وكالة “بلومبيرج” عن شخص مطلع طلب عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة معلومات سرية، إن اللجنة المالية لما يسمى بمشروع “ليبرا” اختارت ذراع إدارة الأصول في شركة مبادلة للاستثمار بأبوظبي في اجتماع يوم الإثنين.

جذب المزيد من الإستثمارات

صوت ممثلو أندية كرة القدم المكونة للدوري للدخول في مفاوضات حصرية مع مبادلة كابيتال، التي كانت تتنافس مع مجموعات استثمارية أخرى.

سيكون الدوري الجديد في البرازيل مستوحى من الدوري الإنجليزي الممتاز، أغنى دوري كرة القدم في العالم.

يسعى مشروع “ليبرا” للاستفادة من القواعد الجديدة التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي في كرة القدم البرازيلية.

ورفض متحدث باسم مبادلة كابيتال التعليق، بينما لم يتسن الوصول إلى ممثل “ليبرا” للتعليق.

استثمارات مبادلة كابيتال

تدير “مبادلة كابيتال” نحو 16 مليار دولار من الأصول.

تتمتع المجموعة بتاريخ من الاستثمار في الأصول الرياضية والإعلامية، بما في ذلك مزود التلفزيون الأميركي المدفوع Yes Network وSX Global، وكذلك الشركة الأسترالية التي تروج لسباقات الدراجات النارية العالمية.

قلق الفرق الصغيرة

وفي حين أن الدوري الجديد يحظى بالفعل بدعم بعض أكبر الأندية في أميركا الجنوبية -بما في ذلك “كورينثيان” و”فلامنغو” و”بالميراس”- فقد واجه معارضة من بعض الفرق الصغيرة التي تشعر بالقلق من أن نموذج الدوري الجديد لتوزيع الدخل سوف يفضل الأسماء الكبيرة.

أظهر المستثمرون من الشرق الأوسط أنفسهم من بين أكثر المستثمرين حرصاً على محاولة الاستفادة من إمكانات الإيرادات نتيجة الانتشار العالمي المتزايد لكرة القدم.

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