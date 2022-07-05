سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

مبادرة لصندوق التنمية الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي السعودي

سامر باطر by سامر باطر

وقع صندوق التنميةالزراعية أمس عقد تمويل مع المجموعة الوطنية للاستزراع المائي بقيمة 65 مليون ريال لاستيراد فول الصويا والشعير لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأعلاف، ضمن مبادرة الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي.

يذكر أن مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية أعتمد مؤخرا تقديم عدد من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة 1.4 مليار ريال في عدد من مناطق المملكة، في إطار دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد الصندوق، أن اعتماد هذه القروض يؤكد استمرار دوره وفق أهدافه الإستراتيجية، لدعم وتنمية القطاع الزراعي في جميع مجالاته النباتية والحيوانية والسمكية من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة في السياسة الزراعية للمملكة، والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة وغيرها، والإسهام في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...