مبادرة لصندوق التنمية الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي السعودي

وقع صندوق التنميةالزراعية أمس عقد تمويل مع المجموعة الوطنية للاستزراع المائي بقيمة 65 مليون ريال لاستيراد فول الصويا والشعير لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأعلاف، ضمن مبادرة الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي.

يذكر أن مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية أعتمد مؤخرا تقديم عدد من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة 1.4 مليار ريال في عدد من مناطق المملكة، في إطار دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد الصندوق، أن اعتماد هذه القروض يؤكد استمرار دوره وفق أهدافه الإستراتيجية، لدعم وتنمية القطاع الزراعي في جميع مجالاته النباتية والحيوانية والسمكية من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة في السياسة الزراعية للمملكة، والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة وغيرها، والإسهام في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة.

وقع #صندوق_التنمية_الزراعية اليوم عقد تمويل مع المجموعة الوطنية للاستزراع المائي @NaquaSeafood بقيمة 65 مليون ريال لاستيراد فول الصويا والشعير لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأعلاف، ضمن مبادرة الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي. pic.twitter.com/oEReb7Q6Vt — صندوق التنمية الزراعية (@AdfGovSa) July 4, 2022