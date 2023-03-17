مبادرة سعودية لتخفيض أسعار 141منتجاً في رمضان

أطلق اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع منافذ البيع الكبرى (الهايبر ماركت) في جميع مناطق المملكة العربية السعودية مبادرة لتخفيض السلع الرمضانية والأساسية تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتهدف المبادرة إلى توفير احتياجات المستهلكين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال هذا الشهر الكريم الذي يزداد فيه الإنفاق على شراء السلع الغذائية والاستهلاكية.

اتحاد الغرف السعودية وبالتعاون مع منافذ البيع "الهايبر ماركت" يطلقون مبادرة لتخفيض السلع الرمضانية والأساسية بجميع مناطق المملكة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك#اتحاد_الغرف_السعودية pic.twitter.com/tAVZfYN9EY — اتحاد الغرف السعودية (@CSC_SA) March 16, 2023

وتستهدف التخفيضات أكثر من 141 منتجاً رمضانياً يكثر عليها إقبال المستهلكين.

وأوضح اتحاد الغرف أن التخفيضات تستهدف أكثر من 141 منتجاً رمضانياً يكثر عليها اقبال المستهلكين فيما رصد فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة 277 مخالفة خلال 6133 جولة استباقية نفّذتها الفرق الميدانية على المنشآت والأسواق خلال الأيام الماضية، ضمن خطة فرع الوزارة لموسم شهر رمضان المبارك، وموسم العمرة وزيارة المسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وبيّن فرع وزارة التجارة بالمنطقة أن الجولات الرقابية تهدف إلى متابعة توافر السلع الرمضانية الأساسية، والتأكد من صلاحيتها، والتحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، ورصد المخالفات، والعمل على إيجاد بيئة تجارية خالية من البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات, ومتابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال الشهر الكريم وموسم العمرة, ومراقبة الأسعار, وتأمين مخزون كافٍ من السلع الغذائية، وتهيئة كافة السبل اللازمة وتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين للمسجد النبوي الشريف. كما شملت خطة الفرع للشهر الفضيل، تكثيف الجولات التفتيشية على الطرق المؤدية إلى المدينة المنورة، ومتابعة التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، والتأكد من مطابقة السعر المدوّن على السلعة مع سعر البيع، والتحقّق من صحة العروض الترويجية، ورصد التخفيضات غير المرخّصة، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها. وأفاد فرع وزارة التجارة أن جولات الفرق الرقابية ستستمر طيلة أيام شهر رمضان، لمتابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق احتياجات المستهلكين، بما في ذلك متابعة توفر المنتجات التموينية في المصانع والمعامل المنتجة للمخبوزات والمنتجات الرمضانية للتحقق من عدم الهدر في الدقيق وكافة المنتجات الرمضانية عن الكميات المخصصة للمنشأة أسبوعياً من المؤسسة العامة للحبوب، وتطبيق لائحة الغرامات و المخالفات الفورية أثناء الجولات الرقابية على المحال التجارية المخالفة من قبل أعضاء الضبط.

الأصناف المشمولة في مبادرة تخفيض السلع الرمضانية والأساسية في جميع مناطق المملكة#اتحاد_الغرف_السعودية pic.twitter.com/Brrk9RSdP0 — اتحاد الغرف السعودية (@CSC_SA) March 16, 2023

بالإضافة إلى تونة معلب، لحم ضأن (محلي / مستورد)، جبن علب محلي، كورن فليكس، خبز توست شطائر، جبن أبيض محلي، ملح ناعم، خبز صامولي، لحم عجل طازج، شعيرية، طماطم محلي، طماطم مستورد، ثوم، ليمون، خيار، تفاح أحمر، شطة، بطاطس، شوربة شوفان، شوربة شعيرية، مكرونة، شعيرية، العصائر، مشروب فيمتو، مشروب تونو، مشروب تانج، عجينة السمبوسة، اللقيمات، الخضار المجمدة، المخبوزات والمعجنات، مسحوق مهلبية، كريم كراميل، مسحوق جيلي، مسحوق كاستر، نشاء ذرة، المكسرات، خميرة فورية، فول مدمس، ورق قصدير، المناديل الورقية، المنظفات بأنواعها.