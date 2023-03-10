أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف مبادرة حاضنة الاستكشاف “نُثري” لتمكين المستكشفين الناشئين في قطاع الاستكشاف التعديني من الأفراد والشركات المحلية بهدف إنشاء بيئة استكشاف محلية مستدامة لتطوير مواقع ثروات المملكة لتصبح مدخلًا للصناعات الواعدة، بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن الحاضنة تهدف إلى تنمية مهارات المستكشفين الناشئين وتوظيف قدراتهم، ودعمهم بالممكنات التي تضمن الاستدامة في قطاع الاستكشاف التعديني من خلال تعزيز الاستثمار في مجال الاستكشاف، ونقل وتبادل المعرفة والخبرة بين الشركات الرائدة في قطاع التعدين، وبناء شراكات استراتيجية مستدامة.

وأكد “الجراح” على أهمية تمكين ريادة الأعمال في الاستكشاف التعديني محلياً من منظور تنظيمي، وتمويلها ودعمها بالبنية التحتية المناسبة لتعزيز أعمالها والدفع بالنمو الاقتصادي في القطاع. لافتاً النظر إلى أن المبادرة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لجعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية، ودعم احتضان عدد من الشركات الناشئة الوطنية والمستكشفين الناشئين ليكونوا عنصراً في بناء مستقبل وطنهم، وتعزيز الاستثمار المحلي في مجال الاستكشاف التعديني.

وأضاف أنّ المبادرة تستهدف محليًا كل من: الطلاب والباحثون (الأكاديميون)، والشركات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لطلب الحصول على رخصة كشف، والشركات الناشئة في مجال الاستكشاف، والمستثمرين المهتمين في قطاع التعدين. وستقوم الحاضنة بتقديم مجموعة من الخدمات لدعم الشركات الناشئة، بما في ذلك تحليل البيانات الجيولوجية ومساعدتهم في الحصول على رخص الكشف، وتقديم دورات مكثفة وورش عمل تدريبية في مجالات علوم الأرض، وإجراء فعاليات وجلسات حوارية مع الخبراء والمختصين في مجال الاستكشاف التعديني، والخدمات المخبرية وتحاليل العينات والرفوعات المساحية الجيوفيزيائية للكشف عن المعادن بصورة خاصة وأيضًا حفظ عينات الحفر الماسي إلى جانب الارشاد والتوجيه طيلة فترة برنامج المبادرة وتوفير المساحات المكتبية لممارسة أعمالهم.

وجاء اسم المبادرة “نُثري” في إشارة إلى أهمية الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بالمملكة في أكثر من 5,300 موقع، بقيمة تقدر بنحو خمسة تريليونات ريال.

ودعت وزارة الصناعة المهتمين بالتقديم على المبادرة من خلال التسجيل عبر الموقع الالكتروني الآتي:

https://nuthree.online/

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

تزامن إطلاق مبادرة “نثري” مع موافقة وافق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني في المملكة، بحسب جريدة “ام القرى” الجريدة الرسمية في السعودية.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وافق يوم 11/6/2020 على نظام الاستثمار التعديني وتم نشره يوم 30/7/2020.

قطاع التعدين ورؤية 2030

تعتمد رؤية المملكة 2030 الاستراتيجية على تخفيف الاعتماد على النفط، وتنويع الموارد الاقتصادية غير النفطية، ومن أبرزها قطاع التعدين بكونه اقتصاداً واعداً ومتنوعاً يمكن أن يحقق قيمة اقتصادية مضافة للمملكة.

وتؤكد الدراسات الكيفية التي أجريت على الثروات المعدنية في المملكة، والتي تم استخلاصها من الابحاث الجيولوجية والتعدينية، منذ ما يقارب من نصف قرن مضى على وجود فرص تعدينية واعدة. وتوجد هذه الفرص في صخور الدرع العربي النارية، والمتحولة، والغطاء الرسوبي التي تمثل باقي مساحة المملكة، والتي تعرف أيضاً بالرف الرسوبي العربي.

وأثبتت الدراسات على صخور الدرع العربي بأنها تحتوي على احتياطي هائل من أحجار الزينة، من صخور الشيست، والنيس، والجرانيت، والجابرو مع احتمالات وجود الحديد والنحاس. كما أن صخور الدرع البلوتونية تحتوي على نسبة من المنجنيز والكروم والنيكل. أما صخور الدرع الفلسية، فهي مصدر لليورانيوم والمواد المشعة. ويحتوي الغطاء الرسوبي على مصادر لافلزية ذات أهمية اقتصادية مثل الفوسفورايت ومعادن الالمنيوم والزنك والحجر الجيري. كما أن منطقة الربع الخالي تعد مصدراً هائلاً للرمال النقية، والمتبخرات، والأملاح.

ورغم أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الاجمالي لا يزال دون المأمول، إلا أن رؤية المملكة 2030 ترى إمكانية تحويل هذا القطاع إلى قطاع اقتصادي واعد، وقيمة مضافة تزيد من رصيد المملكة للقطاعات غير النفطية.

ويمكن أن يساهم هذا القطاع بنحو 100 مليار ريال، ويوفر عشرات آلاف فرص عمل من خلال تكثيف الاستكشاف والانتقال السريع إلى مرحلة الاستثمار التعديني، والانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمعادن والمواد التعدينية المستكشفة، بالإضافة إلى دعم أنشطة البحث العلمي، وتطوير قواعد البيانات الفنية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لهذا القطاع المهم في الاقتصاد الوطني للمملكة.