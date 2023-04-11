أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مبادرة “الاحتساب الفوري” للعمالة الوطنية في برنامج نطاقات المطور للمنشآت الواقعة في النطاق الأخضر الملتزمة ببرنامج حماية الأجور وذلك ابتداءً من يوم 1 مايو/أيار 2023.

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص وزارة الموارد البشرية على رفع نسب الالتزام ببرنامج حماية الأجور لدى منشآت القطاع الخاص، ورفع نسب التوطين فيها والاستقرار التنظيمي لديها.

وتستهدف المبادرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، المنشآت الملتزمة ببرنامج حماية الأجور لمدة تزيد عن ستة أشهر وكذلك التي رفعت نطاقها حديثًا إلى النطاق الأخضر عبر برنامج نطاقات المطور.

ويعد برنامج حماية الأجور وبرنامج نطاقات المطور من أهم مرتكزات التحول الاستراتيجي للوزارة والتي تتماشى مع استراتيجية سوق العمل الهادفة إلى تطوير السوق ورفع كفاءته، عبر التزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة والوقت المحدد نظاماً، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.