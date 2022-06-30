مباحثات سعودية للاستحواذ على حصة في أستون مارتن

أفاد تقرير في صحيفة فايننشال تايمز اليوم الخميس أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري محادثات أولية مع شركة صناعة السيارات الفاخرة البريطانية أستون مارتن حول الاستحواذ على حصة في الشركة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه إسترليني (243.5 مليون دولار). وتهدف شركة السيارات لجمع أموال إضافية لتطوير مجموعة سياراتها التالية ، وفقًا لأربعة أشخاص لفتوا إلى إن صندوق الاستثمارات العامة ، الذي يمتلك بالأصل حصصا في لوسيد موتورز Lucid Motors ومكلارن McLaren ، يجري محادثات للاستحواذ على أسهم جديدة في أستون مارتن.

وأضافوا أن المحادثات لاتزال في مرحلة البداية، و تواجه أستون تحديا في تمويل جيلها القادم من السيارات الرياضية مع توجهها الأولي نحو السيارات الكهربائية ، في وقت تكافح فيه الشركة لسداد الديون دون تحقيق أرباح كافيه لتمويل تلك العمليات. لا تتوقع الشركة أن تبدأ في جني الأموال حتى عام 2023 ، ومن أولويات أستون البدء في سداد بعض ديونها ذات الفائدة المرتفعة. وكان لدى المجموعة 957 مليون جنيه إسترليني من صافي الديون في نهاية آذار (مارس) ، وتتوقع أن تدفع حوالي 130 مليون جنيه إسترليني من فوائد الديون هذا العام. كانت المبيعات أقل من عامين ، بعد أن خفضت أستون اعتمادها على بيع نماذج البيع بالجملة إلى الوكلاء ، بينما كانت الشركة أيضًا أبطأ مما كان متوقعًا في طرح طراز فالكري Valkyrie .

وتبحث الشركة الآن عن مصادر جديدة للتمويل لجيلها القادم من المركبات ، والتي تعتبر أساسية لبقاء الشركة. ونشرت الشركة افصاحا في سوق الأسهم بعد وقت قصير من نشر الفاينانشيال تايمز القصة ، قالت أستون إنها “تبقي خيارات التمويل قيد المراجعة بانتظام”. وأضافت: “أي خيار تمويل ، إذا تم استكشافه وتنفيذه ، سيكون لدعم وتسريع النمو المستقبلي للشركة”.