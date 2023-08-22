مبابي ينهي خلافه مع باريس سان جيرمان ويوجه صفعة لريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية أن نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي يستعد لتوقيع عقد يمدد بموجبه فترة بقائه في ناديه الحالي باريس سان جيرمان، وبالتالي انتهاء الأزمة التي عاشها الطرفان في الشهرين الماضيين، وتوجيه صفعة إلى ريال مدريد الإسباني الساعي لضمه إلى صفوفه.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية أن مبابي التقى بمسؤولي الفريق الباريسي للمرة الأولى يوم الأحد، وخرج الطرفان من الاجتماع بمشاعر إيجابية حول امكانية استمرار قائد منتخب فرنسا مع النادي، واتفقوا على عقد اجتماع ثانِ خلال الأيام المقبلة.

وكان مبابي ابلغ ادارة باريس سان جيرمان نهاية الموسم المنصرم أنه لن يمدد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري، بينما اشترطت إدارة الأخير تمديد العقد أو الانتقال بمقابل خلال الفترة الحالية، ثم تم استبعاده من جولة الفريق الآسيوية الشهر الماضي تحضيرا للموسم ونقله للتدرب مع اللاعبين غير المرغوب بتواجدهم.

واقترن اسم مبابي مع الانتقال إلى عدة أندية في طليعتها ريال مدريد الإسباني، والهلال تالسعودي وتشيلسي الإنكليزي وغيرها.

وشهد الأسبوع الماضي انفراجة في الأزمة بين الطرفين بعدما عاد مبابي إلى تدريبات الفريق الأول، قبل أن يدخل بديلاً في المباراة الأخيرة أمام تولوز ليسجل هدف فريقه الوحيد في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ويحتفل مع ألتراس باريس سان جيرمان، ويقول لهم باللغة الفرنسية “Je reste là, Je reste là”، أي سأبقى هنا.

ورأى التقارير أن تحسن العلاقة بين اللاعب والنادي أتت بعد تنفيذ طلباته برحيل النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار اللذين انتقلا إلى إنتر ميامي الأميركي والهلال السعودي توالياً.