بعد هجوم الجماهير ضده.. لماذا دافع مبابي عن دوناروما؟

دافع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، عن زميله الإيطالي حارس المرمى جيانلويجي دوناروما، بعد استقباله بعدائية مفرطة من قبل جماهير ناديه السابق ميلان.

مبابي قال في تصريحات صحفية بعد المباراة إن الاستقبال كان مبالغا بعض الشيء، مضيفا في حسرة: “هذه هي كرة قدم الأيام الحالية”.

وأضاف النجم الفرنسي الذي يعد من أبرز نجوم اللعبة في العصر الحالي: “افتعلت الجماهير الكثير من الضجيج، واستقبلوا دوناروما بشكل مهين”.

وشهدت مباراة باريس سان جيرمان، وميلان، استقبالا عدائيا من قبل جماهير ميلان لحارسها السابق جيانلويجي دوناروما، حيث ألقوا عليه أموالا مزيفة تحتوي على صورته، بعد أن اتهموه بالرحيل إلى باريس من أجل المال.

وتابع مبابي، حسب موقع فوتبول إيطاليا، من حق المشجعين، أن يفعلوا ما يريدون، لا يمكننا أن نعرف ما يشعرون به في داخلهم، لقد قمنا بحماية دوناروما بقدر ما نستطيع، ونشعر بالأسف تجاهه.

وهنأ نجم باريس سان جيرمان، ميلان، بعد فوزه على الفريق الفرنسي في الجولة الرابعة من مجموعات دوري الأبطال، بنتيجة 2-1، ضمن سباق الفريقين للتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب والتنافس على صدارة المجموعة.