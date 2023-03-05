دعم باريس سان جيرمان صدارته في جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما سحق نانت بفوز كبيرا 4/2 في المرحلة الـ26 للمسابقة.

افتتح الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل لمصلحة سان جيرمان في الدقيقة 12، قبل أن يضيف جاوين هام، لاعب نانت، الهدف الثاني لفريق سان جرمان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17.

تواصل الحماس في الشوط الثاني وتتوج بإضافة دانييلو بيريرا الهدف الثالث لسان جيرمان، قبل أن يقضي كيليان مبابي على آمال الضيوف في التعادل، عقب تسجيله الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبات مبابي الهداف التاريخي لسان جيرمان في مختلف المسابقات، بعدما سجل 201 هدف مع الفريق، محطما الرقم القياسي السابق، الذي كان يحمله الأوروجواياني إدينسون كافاني.