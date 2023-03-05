سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

مبابي يتصدر الهدافين في مباراة سحق فيها باريس سان جيرمان ضيفه نانت بـ 4 أهداف

سامر باطر by سامر باطر
Image credit: Getty Images

دعم باريس سان جيرمان صدارته في جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما سحق نانت بفوز كبيرا 4/2 في المرحلة الـ26 للمسابقة.

افتتح الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل لمصلحة سان جيرمان في الدقيقة 12، قبل أن يضيف جاوين هام، لاعب نانت، الهدف الثاني لفريق سان جرمان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17.

تواصل الحماس في الشوط الثاني وتتوج بإضافة دانييلو بيريرا الهدف الثالث لسان جيرمان، قبل أن يقضي كيليان مبابي على آمال الضيوف في التعادل، عقب تسجيله الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبات مبابي الهداف التاريخي لسان جيرمان في مختلف المسابقات، بعدما سجل 201 هدف مع الفريق، محطما الرقم القياسي السابق، الذي كان يحمله الأوروجواياني إدينسون كافاني.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...