مبابي لن يمدد عقده مع باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الرياضة أن نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم ونجمه كيليان مبابي توصلا لاتفاق بعد أسابيع طويلة من المناقشات والخلافات والتصريحات النارية يقضي بتازل قائد الفريق عن بعض مكافآته مقابل الرحيل نهاية الموسم دون فرض تجديد التعاقد.

وسيوفر بطل فرنسا جراء هذا الاتفاق فيما لو شمل مكافأة الولاء التي كان يُفترض أن ينالها مبابي في هذه السنة المالية أكثر من 100 مليون يورو، مع احتساب الضرائب. ويعادل ذلك تقريباً رسم الانتقال الذي كان ممكناً أن يحصل عليه النادي، لو تخلّى عن اللاعب هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن “موقف مبابي لم يتبدّل حتى الآن”، إذ “لا ينوي تمديد عقده ويرغب في أن يكون حراً في غضون بضعة أشهر، كي يختار بهدوء ناديه المستقبلي”.

ووفقاً لهذا الاعتبار يمكن اعتبار أن كلا الطرفين حصل على جزء من طلباته، إذ واصل اللاعب مسيرته مع الفريق من دون تنفيذ شرط تمديد التعاقد فيما لن يدفع النادي مبلغ المكافآت الكبير.

واعتبرت أن ريال مدريد يبقى أبرز مرشح لضمّ اللاعب عام 2024، مستدركة أن ليفربول يشكّل أيضاً “وجهة لا ينبغي إغفالها”.

وشددت على أن رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي “لا ييأس من رؤية مبابي يمدّد عقده، ولو كنا نعلم أن الأمر لن يكون سهلاً”. ورجّحت أن يشكّل تعاقد النادي مع لاعبين مقرّبين من مبابي، مثل لوكاس هرنانديز وعثمان ديمبيلي وراندال كولو مواني، و”التحسين النوعي والكمّي للفريق”، تأثيراً إيجابياً في “المفاوضات المستقبلية” بين الجانبين.

وتابعت أن مسؤولين بارزين في النادي يعتقدون بأن تقديم الفريق “عروضاً جيدة” في دوري أبطال أوروبا، قد يدفع مبابي إلى “مراجعة موقفه” وتجديد عقده، لا سيّما أن المدرب الجديد لويس إنريكي، أحرز اللقب مع برشلونة عام 2015.