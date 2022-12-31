مبابي خامس أعلى اللاعبين أجرًا في العالم، كيف ينفق أمواله وكيف يقضي وقته؟

جاء الفرنسي كيليان مبابي في المركز الخامس في قائمة مجلة فوربس، لأعلى لاعبي العالم حصولا على الأجور.

ووفقا للمجلة فإن نجم نادي باريس سان جرمان سيكون لاعب كرة القدم ذا الدخل الأعلى هذا الموسم، مع الأخذ بعين الاعتبار أجره مع ناديه ودخله من عقود الإعلانات. متفوقا بذلك وللمرة الأولى على زميله في النادي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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قائمة الأعلى أجرا وفقا لمجلة فوربس

الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان بأجر 130 مليون دولار.

لاعب باريس سان جيرمان بأجر 130 مليون دولار. البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي بأجر 115 مليون دولار

لاعب بأجر 115 مليون دولار البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان بأجر 95 مليون دولار.

المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بأجر 45 مليون دولار.

لاعب بأجر 45 مليون دولار. الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بأجر 43 مليون دولار.

وأوضحت مجلة فوربس أنه من المتوقع أن يكسب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بطل العالم عام 2018 ووصيف البطولة السابقة، 128 مليون دولار، قبل الضرائب ورسوم الوكلاء ليصبح بذلك لاعب كرة قدم الأعلى دخلا على الإطلاق لهذا الموسم.

تجديد عقده مع باريس

بين مايو 2021 ومايو 2022 ، كان يدفع لمبابي حوالي 545000 دولار كل أسبوع من قبل باريس سان جيرمان.

جدد مبابي عقده مع النادي الفرنسي لمدة ثلاث سنوات مقابل 4.9 مليون دولار شهريًا، بينما حصل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على مكافأة توقيع بقيمة 123 مليون دولار، بخلاف الإعلانات.

حصل مبابي على 15 مليون دولار خارج الملعب بين مايو 2021 ومايو 2022، أي قبل تجديد عقده.

دخل مبابي في شراكة مع علامات تجارية مثل Nike و Oakley و Hublot، وهو أيضًا الوجه الحالي لسلسلة ألعاب الفيديو FIFA الخاصة بـ EA Sports.

تقدر ثروة الشاب البالغ من العمر 23 عامًا بـ 150 مليون دولار.

أين ينفق أمواله؟

يعيش مبابي في شقة بقيمة 10.4 مليون دولار في باريس، وتبلغ مساحتها 6400 قدم مربع في أغلى حي في العاصمة الفرنسية في عام 2017.

يحتوي منزله على 12 غرفة نوم وملعب كرة سلة ومكتبة وصالة رياضية وحمام تركي. كما يطل على برج إيفل مع جاكوزي على سطحه.

يفضل “ مبابي ” قضاء إجازاته في السفر في جميع أنحاء العالم، فأحيانا يسافر مع زميله في فرنسا كريم بنزيمة إلى اليونان، أو مع نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي في المغرب.

” قضاء إجازاته في السفر في جميع أنحاء العالم، فأحيانا يسافر مع زميله في فرنسا كريم بنزيمة إلى اليونان، أو مع نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي في المغرب. يمتلك “مبابي” مجموعة من السيارات الفاخرة، ومن بينها سيارة فولكس فاجن بقيمة 128000 دولار، وسيارة مرسيدس بنز الفئة V بقيمة 144000 دولار ؛ بالإضافة إلى أودي ، وبي إم دبليو، ورينج روفر. ومع ذلك لا يستطيع مبابي قيادة أي سيارة من هذا الأسطول حيث لا يمتلك رخصة قيادة.

من ضمن هوايات مبابي جمع الأحذية الرياضية.

جمع الأحذية الرياضية. يتبرع الفرنسي بالكثير من الأموال للأعمال الخيرية؛ ففي عام 2018، تبرع مبابي بجميع رسوم ومكافآت مباريات كأس العالم، التي يُعتقد أنها تبلغ حوالي 490 ألف دولار، لجمعية خيرية للأطفال، وفقًا لصحيفة ذا صن .

بجميع رسوم ومكافآت مباريات كأس العالم، التي يُعتقد أنها تبلغ حوالي 490 ألف دولار، لجمعية خيرية للأطفال، وفقًا لصحيفة . وفي العام التالي، تبرع بمبلغ 32000 دولار للمساعدة في تمويل عملية بحث خاصة عن طائرة مفقودة، كان على متنها مهاجم نانت الراحل إميليانو سالا عندما تحطمت.

عندما تحطمت. وفقًا لموقع جول، في عام 2021، قدم أيضًا تبرعًا كبيرًا لمؤسسة Abbe Pierre Foundation – وهي مؤسسة خيرية تساعد الأشخاص الذين ليس لديهم سكن.