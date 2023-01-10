سامر باطر by سامر باطر

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ما وراء وفاة 4 مليارديرات عملات مشفرة؟

سامر باطر by سامر باطر

دخل عالم العملات المشفرة في دوامة مع تكرار حوادث “وفاة” لمليارديرات جنوا ثرواتم الطائلة من العملات المشفرة، وبدأت الدوامة مع نهاية أكتوبر الماضي بسلسلة حوادث وفاة خلال فترة شهر بدأت بموت نيكولاي موشيغيان، المؤسس المشارك لشركة ميكرداو MakerDAO، والذي توفي عن عمر يناهز ٢٩ عامًا في شاطئ بورتوريكو، الوفاة حدثت بعد ساعات فقط من تغريدة نشرها قائلا إن وكالات استخبارات تلاحقه.

تلى ذلك العثور على الملياردير خافيير بيوسكا ، الذي عُثر عليه ميتًا في 22 نوفمبر 2022 في إيستيبونا في ملقا الاسبانية بعد أنباء عن خضوع شركته لتحقيق في أحد أضخم الاحتيالات في إسبانيا.

وعثر علب تينتيان كولاندر المؤسس المشارك لمجموعة أمبر، ميتًا في ظروف غامضة أثناء نومه.

بعد يومين فقط ، توفي الملياردير الروسي فياتشيسلاف تاران في حادث تحطم مروحية. هذه الوفيات المتلاحقة لأثرياء من قطاع العملات المشفرة، تلاها وفاة أخرى احتلت عناوين الصحف في 30 ديسمبر حين تم العثور على بارك مو ، نائب رئيس Vidente ، أكبر مساهم في بورصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية Bithumb ، ميتًا في ظروف غامضة أمام منزله في الصباح الباكر. أججت الوفيات الأربعة لمليارديرات العملات المشفرة في غضون شهر نيران العديد من نظريات المؤامرة بين الضالعين في مجال العملات المشفرة، وفرضيات تزعم بأن هؤلاء يتصنعون موتهم لبدء مرحلة جديدة في حياتهم للاستمتاع بملايين الدولارات بعيدا عن الأعين.

المليارديرات وأسماءهم

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...