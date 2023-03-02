ما هي هدية ميسي لزملائه بعد الفوز بكأس العالم؟

قالت صحيفة “صن” البريطانية إن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيهدي زملاؤه في منتخب التانغو والطاقم التدريبي هواتف أيفون من الذهب عيار 24 قيراطا لمناسبة فوزهم ببطولة كأس العالم نهاية العام المنصرم في قطر.

ووفقاً للصحيفة أنفق “البرغوث” أكثر من 200 ألف دولار، على الهواتف التي بلغ عددها 35 هاتفاً.

وتتميز كل قطعة من الهواتف بتصميم بسيط من الذهب، عليه شعار منتخب الأرجنتين مع النجوم الثلاثة التي ترمز الى الفوز بكأس العالم ثلاث مرات (1978 و1986 و2022)، واسم اللاعب ورقم القميص في المنتخب الوطني، وعبارة أبطال كأس العالم 2022.

وكانت الأرجنتين بقيادة ميسي حققت كأس العالم للمرة الأولى منذ 1986، بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 3-3.

ميسي سيعطي رفاقه الهواتف بعد اسبوعين

وقام نجم باريس سان جيرمان بتسلم الهواتف المحمولة في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع وسيشرع في تسليمها لنجوم المنتخب خلال تجمع المنتخب بعد أسبوعين.

ونقلت الصحيفة عن بن ليونز الرئيس التنفيذي لشركة “أي ديزاين غولد” أن ميسي “تواصل معنا بعد شهرين من نهائي كأس العالم، وقال إنه يريد هدية خاصة لجميع اللاعبين والجهاز الفني للاحتفال بالفوز المذهل لكنه لا يريد هدية معتادة”.

وأضاف “اقترحت هواتف آيفون مطلية بالذهب، وعليها شعار المنتخب واسم كل لاعب، وأحب الفكرة فورا”.