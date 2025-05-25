ما هي مكاسب ستارغيت الإمارات التي ستؤمن الوصول السريع للذكاء الاصطناعي؟

من المتوقع أن تحقق الإمارات مكاسب جمة من مشروع ستارغيت الإمارات، والذي يتوقع أن يوفر وصولا سريعا لمنصات الذكاء الاصطناعي من أوبن إي آي. وتتحقق فوائد كبيرة خاصة للتطبيقات التي تحتاج لأسرع زمن وصول ممكن من استجابة منصة الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي. وتتلخص هذه بالتطبيقات ذات زمن الوصول الحرج والتي تمثل سرعة الاستجابة من أجزاء صغيرة من الثانية، أهمية كبيرة والتي قد يؤثر فيها حتى التأخير البسيط في نقل البيانات أو معالجتها سلبًا على الأداء أو السلامة أو تجربة المستخدم مثل التطبيقات التالية:

بعض الأمثلة الرئيسية:

المركبات ذاتية القيادة: يجب أن تعالج السيارات ذاتية القيادة بيانات المستشعرات وتتخذ قرارات القيادة في الوقت الفعلي، غالبًا في غضون ميلي ثانية، لضمان السلامة وتجنب الحوادث.

أتمتة المصانع: تتطلب خطوط التجميع عالية السرعة، والتغليف، وأنظمة التحكم الروبوتية تواصلًا فوريًا بين الآلات، مع متطلبات زمن وصول تتراوح بين ميكروثانية وبضعة ميلي ثانية.

الجراحة عن بُعد والطب عن بُعد: تعتمد الإجراءات، مثل الجراحة عن بُعد، على زمن وصول منخفض للغاية لإرسال إشارات الفيديو والتحكم بشكل فوري، لأن أي تأخير قد يكون له عواقب وخيمة.

أنظمة الاستجابة للطوارئ: يجب أن تعمل أنظمة الاتصالات الخاصة بفرق الاستجابة الأولية وإدارة الكوارث بأقل قدر من التأخير لتنسيق الإجراءات بفعالية.

الألعاب الإلكترونية والألعاب متعددة اللاعبين: تتطلب الألعاب الإلكترونية سريعة الوتيرة زمن وصول منخفضًا لمزامنة حركات اللاعبين والحفاظ على تجربة لعب عادلة وفورية.

البث المباشر ومؤتمرات الفيديو الفورية: تتطلب تطبيقات مثل البث المباشر للأحداث الرياضية والمزادات ومكالمات الفيديو التفاعلية زمن وصول منخفضًا لضمان تفاعل سلس وفوري.

التداول المالي: تعتمد منصات التداول عالية التردد على زمن وصول منخفض لتنفيذ الصفقات بشكل أسرع من المنافسين، حيث قد تعني أجزاء من الثانية مكاسب أو خسائر مالية كبيرة.

إنترنت الأشياء الصناعي: تتطلب المراقبة والتحكم الفوري لأجهزة الاستشعار والأجهزة في الشبكات الذكية والتصنيع وأتمتة العمليات تبادلًا سريعًا وموثوقًا للبيانات.

الطائرات بدون طيار والروبوتات: تعتمد رحلات الطائرات بدون طيار المنسقة والعمليات الروبوتية على اتصالات ذات زمن وصول منخفض لإجراءات دقيقة ومتزامنة.

غالبًا ما تستخدم هذه التطبيقات الحوسبة الطرفية أو شبكات متخصصة ذات زمن وصول منخفض لمعالجة البيانات بشكل أقرب إلى المصدر، مما يضمن أداءً موثوقًا وفي الوقت المناسب.