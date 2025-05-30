ما هي مكاسب إطلاق أول شهادة ملكية عقارية رقمية في دبي؟

مع إعلان دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إصدار أول ملكية جزئية مرمّزة في العالم، وذلك عقب بيع أول مشروع عقاري مرمّز بالكامل خلال يوم واحد من طرحه عبر منصة «بريبكو منت» المعتمدة رسمياً للترميز العقاري في الإمارة، تبرز مكاسب هائلة للقطاع العقاري في دبي.

تتلخص الفوائد الكبيرة للمستثمرين، فيما يلي:

الملكية الجزئية وتخفيف عوائق الاستثمار: يمكن للمستثمرين الآن شراء حصص جزئية من العقارات عبر الرموز الرقمية بحد أدنى 2000 درهم إماراتي (545 دولارًا أمريكيًا)، مما يسهل دخول سوق العقارات في دبي دون الحاجة لرأس مال كبير.

يمكن للمستثمرين الآن شراء حصص جزئية من العقارات عبر الرموز الرقمية بحد أدنى 2000 درهم إماراتي (545 دولارًا أمريكيًا)، مما يسهل دخول سوق العقارات في دبي دون الحاجة لرأس مال كبير. زيادة السيولة : تتيح العقارات الرقمية تداولًا وبيعًا أسرع بكثير من العقارات التقليدية بفضل منصات البلوكتشين، مما يسمح للمستثمرين بتصفية استثماراتهم بسرعة.

تتيح العقارات الرقمية تداولًا وبيعًا أسرع بكثير من العقارات التقليدية بفضل منصات البلوكتشين، مما يسمح للمستثمرين بتصفية استثماراتهم بسرعة. الشفافية والأمان : يتم حفظ جميع المعاملات وسجلات الملكية على تقنية البلوكتشين، مما يوفر سجلًا شفافًا ودقيقًا ويقلل من مخاطر الاحتيال ويعزز ثقة المستثمرين.

يتم حفظ جميع المعاملات وسجلات الملكية على تقنية البلوكتشين، مما يوفر سجلًا شفافًا ودقيقًا ويقلل من مخاطر الاحتيال ويعزز ثقة المستثمرين. إمكانية الوصول العالمية : تجذب هذه المبادرة مستثمرين دوليين، ومع أنها مقتصرة حاليًا على حاملي الهوية الإماراتية في المرحلة التجريبية، إلا أنها ستتوسع عالميًا.

تجذب هذه المبادرة مستثمرين دوليين، ومع أنها مقتصرة حاليًا على حاملي الهوية الإماراتية في المرحلة التجريبية، إلا أنها ستتوسع عالميًا. الفعالية من حيث التكلفة: يمكن أن تقلل المنصات الرقمية مثل “Prypco Mint” رسوم المعاملات إلى 2% فقط من رسوم دائرة الأراضي والأملاك، مقارنةً بـ 4% للمعاملات التقليدية، كما أن العقود الذكية تقلل التكاليف الإدارية.

يمكن أن تقلل المنصات الرقمية مثل “Prypco Mint” رسوم المعاملات إلى 2% فقط من رسوم دائرة الأراضي والأملاك، مقارنةً بـ 4% للمعاملات التقليدية، كما أن العقود الذكية تقلل التكاليف الإدارية. التنويع ومرونة المحفظة : يمكن للمستثمرين تنويع محافظهم بامتلاك حصص في عقارات متعددة في قطاعات مختلفة (سكنية، تجارية، فندقية)، مما يوزع المخاطر ويتيح مرونة أكبر في تخصيص الاستثمارات.

يمكن للمستثمرين تنويع محافظهم بامتلاك حصص في عقارات متعددة في قطاعات مختلفة (سكنية، تجارية، فندقية)، مما يوزع المخاطر ويتيح مرونة أكبر في تخصيص الاستثمارات. توسع السوق : من المتوقع أن يمثل الاستثمار في العقارات المُرمَّزة 7% من معاملات دبي العقارية بحلول عام 2033، بقيمة سوقية تقدر بـ 60 مليار درهم إماراتي.

من المتوقع أن يمثل الاستثمار في العقارات المُرمَّزة 7% من معاملات دبي العقارية بحلول عام 2033، بقيمة سوقية تقدر بـ 60 مليار درهم إماراتي. ريادة الابتكار والدعم التنظيمي: ترسخ هذه المبادرة مكانة دبي كشركة رائدة عالميًا في تكنولوجيا العقارات والبلوكتشين، مدعومة بإطار تنظيمي قوي يشمل دائرة الأراضي والأملاك، وهيئة تنظيم سوق العقارات (VARA)، والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن أراضي دبي تعمل على تقنية بلوكتشين منذ سنوات عديدة (كما يظهر من لقطات الفيديو أدناه).