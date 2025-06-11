كيف كان أداء القطاع المصرفي في الإمارات وما هي المصاعب التي واجهها؟

أصدرت ألفاريز آند مارسال، تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2025 والذي تضمن تحليلاً لأداء أكبر 10 بنوك مدرجة في دولة الإمارات، ويُظهر بداية قوية لهذا العام تميزت بتحسّن كفاءة التكاليف، وارتفاع الدخل من غير الفوائد، واستئناف عمليات الاندماج والاستحواذ فيما برزت مصاعب وتحديات مثل انخفاض هامش صافي الفائدة والضغوط المتزايدة على القطاع المصرفي.

وارتفع إجمالي صافي الدخل بنسبة 8.4% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 22.2 مليار درهم إماراتي، مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض كبير بلغ 59.3% على أساس ربع سنوي في رسوم الاضمحلال، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 18% على أساس ربع سنوي في صافي دخل الرسوم والعمولات. وعلى الرغم من انخفاض صافي دخل الفوائد بنسبة 2.1%، فقد تحسنت ربحية مختلف النسب الرئيسية، حيث ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 18.6%؛ والعائد على الأصول إلى 2.1%.

انخفض هامش صافي الفائدة إلى 2.5% بسبب الانخفاض الحاد في عائدات القروض.

واكتسب نمو القروض زخماً في الربع الأول من عام 2025، مع زيادة صافي القروض والسلف بنسبة 3.6% على أساس فصلي، مدفوعاً في المقام الأول بقروض الشركات والبيع بالجملة، والتي ارتفعت بنسبة 5.1% على أساس فصلي. وتجاوزت الودائع الإقراض، حيث ارتفعت بنسبة 5.8% على أساس فصلي، مدفوعةً بتدفقات قوية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير (+7.6%). ونتيجةً لذلك، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 74.7%، مما يعكس تحسن السيولة في القطاع.

وواصلت البنوك الاستفادة من التحول الرقمي والضبط المنظم للتكاليف. وانخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 7.8% على أساس فصلي، مما أدى إلى تحسن بواقع 234 نقطة أساس في نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 28.2%، وهو أدنى مستوى لها في عام. وساهم هذا الانضباط في التكاليف بشكلٍ ملموس في تحقيق الربحية على الرغم من ثبات الإيرادات.

وشهدت جودة أصول القطاع مزيداً من التحسن، حيث انخفضت تكلفة المخاطر بمقدار 45 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 0.29%، في حين ارتفعت نسبة تغطية الأصول إلى 110.5%. كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.2%، مدفوعةً بعمليات الاسترداد وتعزيز محفظة دفتر القروض. وسجلت قروض المرحلة الأولى نمواً بنسبة 3.9% على أساس فصلي، مع تراجع الانكشافات في المرحلتين الثانية والثالثة.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.