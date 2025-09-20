فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتاستثمارمصارف (بنوك)

ما هي متصلبات توقيع الإمارات على اتفاقية الإطار الجديد للإبلاغ عن الأصول المشفرة؟

تأتي اتفاقية الإبلاغ عن الأصول المشفرة -CARF – لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية الضريبية العالمية في إطار التزام الإمارات بالمعايير العالمية لمكافحة التهرب الضريبي، ما يعزز صورتها كوجهة مالية ملتزمة بالقوانين الدولية.

فريق التحرير by فريق التحرير

بموجب اتفاقية جديدة وقعتها دولة الإمارات بخصوص الأصول المشفرة، سيتعين على شركات التداول والحفظ الآمن والمحافظ الرقمية ومقدمو خدمات الأصول المشفرة، تطوير أنظمة إبلاغ دقيقة ومطابقة للمعايير الفنية العالمية، واتخاذ خطوات للامتثال مما يرفع ثقة المستثمرين. وأعلنت وزارة المالية في الإمارات أنها  وقّعت على اتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي للمعلومات بموجب إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF)، وذلك عقب إعلانها في نوفمبر الماضي عن عزمها تطبيق الإطار. ومن المقرر أن يدخل تطبيق هذا الإطار حيّز التنفيذ في الدولة اعتباراً من عام 2027، على أن تبدأ أولى عمليات تبادل المعلومات في هذا الشأن في عام 2028 بحسب بيان صحفي. ويضع الإطار آلية لتبادل المعلومات الضريبية المتعلقة بالأصول المشفرة بشكل تلقائي، بما يضمن توفير اليقين والوضوح على مستوى قطاع الأصول المشفرة؛ مع الحفاظ على مبادئ الشفافية الضريبية العالمية. وفي هذا الصدد، تدعو وزارة المالية جميع الجهات المعنية، لا سيما العاملين في مجالات تقديم الخدمات الاستشارية، والوسطاء والعاملين في التداول والحفظ الأمين ومنصات التداول وجميع المعنيين بقطاع الأصول المشفرة، إلى المشاركة في المشورة العامة بشأن تطبيق إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة في دولة الإمارات، وتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم عن تأثيراته المحتملة والأمور التي قد تتطلب مزيداً من التوضيح. وفتح باب المشاركة في المشورة العامة في 15 سبتمبر الجاري وتستمر لمدة ثمانية أسابيع حتى 8 نوفمبر 2025، عبر المنصة على الرابط، بهدف صياغة قواعد تنظيمية واضحة وفعالة تستند إلى آراء الخبراء والجهات المعنية وبما يلبي احتياجات السوق.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...