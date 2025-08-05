ما هي مبادرة أدوبتك التي أطلقتها وزارة الاتصالات السعودية؟

مع إطلاق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية للمرحلة الثالثة من مبادرة تبنّي التقنية أدوبتك AdopTech، تبرز أهداف هذه المبادرة وهي تسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الناشئة في القطاعات الصناعية واللوجستية. وتركز المرحلة الثالثة على دعم تنفيذ 15 مشروعًا لتطبيق التقنيات الحديثة داخل منشآت صناعية ولوجستية رائدة ضمن بيئة تحفز الابتكار. وتتيح أدوبتك الفرصة للشركات التقنية ورواد الأعمال تقديم حلول مبتكرة لمشكلات تشغيلية واقعية في القطاعات المستهدفة، من خلال مشاريع إثبات مفهوم (Proof of Concept) تُنَفذ بالشراكة مع منشآت مختارة، لتؤمن بيئة محفزة تتيح للمشاركين اختبار حلولهم التقنية وتطويرها عملياً في سياقات واقعية، مما يعزز من جاهزيتها للتوسع والنمو.

كما تسهم برفع كفاءة الأعمال ودعم تنافسية القطاعات الحيوية عبر تفعيل التقنية، و تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير وتبنّي الحلول الرقمية ضمن بيئة تدعم اختبار وتطوير الحلول التقنية في سياقات تشغيلية واقعية، لتكون جاهزة للتوسع. ودعت الوزارة الشركات التقنية ورواد الأعمال الذين يمتلكون حلولاً تقنية مبتكرة في القطاعين الصناعي واللوجستي إلى التسجيل والمشاركة في المبادرة عبر موقعها الرسمي. وتدعو الوزارة المهتمين من الشركات التقنية ورواد الأعمال ممن يملكون حلولًا تقنية مبتكرة في القطاعين الصناعي واللوجستي، إلى التسجيل عبر الرابط التالي: https://mcit.gov.sa/ar/eti.

يعمل برنامج “أدوب تك” كجزء من ندلب البرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية (NIDLP)، أكبر برامج رؤية 2030، والذي يعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز صناعي ولوجستي عالمي. وتُظهر مبادرة “أدوب تك” إلى الأسلوب المنهجي للمملكة العربية السعودية في مجال الرقمنة الصناعية، ووفقًا لدراسة حديثة، فإن هذه الجهود تؤتي ثمارها. وقد وجد تقرير “حالة التصنيع الذكي” السنوي لشركة “روكويل أوتوميشن” أن القطاع الصناعي السعودي ملتزم بتطبيق الذكاء الاصطناعي، ويتمتع بواحد من أعلى معدلات تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي في العالم. ومن أبرز النجاحات التي حققتها المراحل السابقة هناك نظام مراقبة خطوط الأنابيب المُدعّم بالذكاء الاصطناعي من شركة توزيع الغاز الوطنية، والذي يُقلّل من وقت اكتشاف الأعطال ويُحسّن الكفاءة التشغيلية. كما استخدمت شركة ANC (عارف النهدي)، المُصنّعة لأنظمة الحماية من الحرائق، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) في عمليات اللحام الآلي وضمان الجودة، مما يُقلّل من وقت اللحام ويُخفّض من تكاليف الموارد البشرية والتشغيل. وقامت شركة “سابك السعودية القبرصية” بتطبيق نظام مراقبة إنترنت الأشياء لأغطية فتحات الصرف الصحي والظروف البيئية، حيث أنشأت أنظمة آنية لتتبع مستويات المياه وحركة الأغطية وبيانات درجة الحرارة. واستخدمت شركة “تامر اللوجستية” الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار لمسح المخزون آليًا وإدارة المستودعات في جميع عملياتها اللوجستية. وطور ندلب البرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية مجموعة شاملة من المبادرات التي تشمل تحديث التصنيع، وتحسين سلسلة التوريد، والتقدم التكنولوجي. ويعالج البرنامج التحديات الأساسية بدءًا من تطوير القوى العاملة والبنية التحتية للأمن السيبراني وصولًا إلى الحوافز المالية ودعم الابتكار، مع التركيز على قطاعات رئيسية مثل البتروكيماويات والتعدين والخدمات اللوجستية والأدوية وتصنيع الأغذية. ويعمل البرنامج بشكل وثيق مع أكثر من اثنتي عشرة جهة حكومية سعودية أخرى.