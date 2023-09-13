ما هي قنوات واتساب الجديدة؟

أعلنت شركة ميتا المالكة لـ “واتساب” عن قنوات واتساب الجديدة وهي أداة رسائل جماعية أحادية الاتجاه، هذا يعني أن المشرف على القناة هو الوحيد الذي يمكنه إرسال الرسائل، بينما يتلقى المستخدمون الرسائل فقط.

قنوات واتساب الجديدة

هي عبارة عن أداة رسائل جماعية أحادية الاتجاه تتيح للمشرفين إرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي، وللمساعدة على تحديد قنوات لمتابعتها، وتصميم دليل قابل للبحث يمكن من خلاله العثور ما الشيء المطلوب البحث عنه ويمكن أيضًا الانتقال إلى القنوات من روابط الدعوة المرسلة في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو المنشورة على الإنترنت.

وقالت ميتا في بيان لها: إنها تتطلع إلى توفير الخدمة الأكثر خصوصية من بين خدمات الرسائل الجماعية المتاحة، ويبدأ ذلك من حماية المعلومات الشخصية للمشرفين والمتابعين، وبصفتك مشرفًا في القناة، لن يظهر رقم هاتفك ولا صورة ملفك الشخصي للمتابعين، وبالمثل، فإن متابعة إحدى القنوات لن تكشف رقم هاتفك للمشرف أو للمتابعين الآخرين. أنت من يقرر متابعة القنوات، وقرارك يتمتع بالخصوصية التامة.

بيانات القنوات لا تبقى إلى الأبد

على غرار الطريقة التي تصمم واتساب بها المراسلات، لا نعتقد أن مستجدات القنوات يجب أن تبقى لديك إلى الأبد، ولذلك لن تحتفظ ميتا بسجل القناة على خوادمها لأكثر من 30 يومًا وستوفر بعض الطرق لتختفي المستجدات على نحو أسرع من أجهزة المتابعين، وسيتمتع المشرفون أيضًا بإمكانية حظر التقاط صور عن شاشة الهاتف وإعادة توجيه الرسائل من قنواتهم.

وستوفر واتساب للمشرفين القدرة على اختيار مَن يمكنه متابعة قنواتهم وتحديد قابلية اكتشاف تلك القنوات في الدليل، ولأن هدف القنوات يتمثل في الوصول إلى جمهور واسع، لا تكون القنوات مشفرة تمامًا بين الطرفين بشكل افتراضي، وتعتقد أن القنوات المشفرة تمامًا بين الطرفين الموجهة لجمهور محدود تكون منطقية في بعض الحالات، مثل المنظمات غير الهادفة للربح أو المنظمات الصحية، ونحن ندرس ذلك كخيار مستقبلي أيضًا.

وكشفت ميتا أنها تعاونت مع مجموعة مختارة من المنظمات في كولومبيا وسنغافورة، لإطلاق القنوات حيث ستوفر بها خاصية القنوات لأول مرة، وذلك بغرض التطوير والتعلم ومواءمة التجربة، وستوفر خاصية القنوات لمزيد من البلدان كما ستوفر القدرة على إنشاء القنوات لأي شخص خلال الأشهر القادمة.

وتتوفر قنوات واتساب حاليًا في عدد محدود من البلدان، ولكن من المتوقع أن يتم طرحها في المزيد من البلدان في المستقبل، بحسب ميتا.

وفقًا لأحدث البيانات، فإن أكبر 5 قنوات واتساب حاليًا هي:

قناة أخبار جوجل، التي لديها أكثر من 5 ملايين مشترك.

قناة أخبار فيسبوك، التي لديها أكثر من 4 ملايين مشترك.

قناة أخبار تويتر، التي لديها أكثر من 3 ملايين مشترك.

قناة أخبار يوتيوب، التي لديها أكثر من 2 مليون مشترك.

قناة أخبار تيك توك، التي لديها أكثر من 1 مليون مشترك.