ما قصة مبابي وباريس سان جيرمان؟

خيَر القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، نجم فريقه الشاب كيليان مبابي ما بين خيارين: إما تجديد عقده عاماً إضافياً مع الفريق وإما الرحيل.

وشدد الخليفي خلال مؤتمر صحفي قدّم خلاله المدرب الجديد للنادي، الإسباني لويس إنريكي، على أنه يتعين على مبابي توقيع عقد جديد إذا أراد البقاء مع باريس سان جيرمان. وقال: “لا يمكننا السماح برحيل أحد أفضل اللاعبين في العالم بشكل حر. هذا واضح”.

وتابع: “نريده أن يبقى لكنه لا يستطيع المغادرة مجانا. كان هناك اتفاق شفهي وناقشنا ذلك خلال مقابلة جمعننا”.

ويرتبط الهداف البالغ 24 عاما بعقد مع الفريق حتى 2024، إلا أنه عبّر الشهر الماضي عن عدم رغبته بتفعيل خيار التمديد لعام إضافي، وبالتالي، في حال لم يوقّع على عقد جديد، فإن بطل الدوري الفرنسي يُخاطر بفقدانه مجاناً في غضون عام، لذلك يمكن لباريس سان جيرمان أن يبيعه هذا الصيف.

لا أحد أكبر من النادي

وأضاف الخليفي: “لقد صدمت حقا عندما علمت أنه قرر المغادرة مجانا. إنه أمر مخيب للآمال للغاية لأن مبابي فتى رائع، رجل نبيل حقيقي وأن يغادر مجانا، ويضعف أكبر ناد في فرنسا، هذه ليست أفعاله. عندما سمعت الأخبار ، صدمت وشعرت بخيبة أمل”.

وتابع: “عليه أن يقرر بنفسه الأسبوع المقبل، أو على الأكثر في الأسبوعين المقبلين”.

وقال: “اذا كان لا يريد التوقيع على عقد جديد، فالباب مفتوح. هو كذلك بالنسبة له والجميع. لا أحد أكبر من النادي، ولا لاعب، ولا حتى أنا. هذا واضح جدا.. وفقا لمعايير كرة القدم، لا يمكن أن ترى أبدا أفضل لاعب يغادر مجانا هكذا. هذا لن يحدث”.

وفيما أعلن في صيف 2021 عن نيته الانتقال إلى ريال مدريد، فاجأ الجميع بتوقيعه تمديدا لعقده في أيار/مايو 2022 للبقاء في “بارك دي برانس” لمدة موسمين زائد موسم إضافي. وهناك موعد نهائي ليتخذ مبابي قراره، وهو في 31 تموز/يوليو. لذا، سيكون ريال مدريد مجددا من بين “طالبي القرب”.

مبابي يريد الرحيل

وأوضح مبابي والمقربون منه في بيان لوكالة “الأنباء الفرنسية”فرانس برس” أن اللاعب أبلغ “إدارة النادي المكلفة تمديد العقد” الذي وُقّع قبل عام، اعتبارا من “15 تموز/يوليو 2022 بقراره (عدم التمديد لما بعد 2024)”.

وفي منتصف حزيران/يونيو الماضي، أكد نجم منتخب فرنسا أن “البقاء” في سان جيرمان كان خياره الوحيد. وقال: “لقد سبق أن أجبت، وقلت إن هدفي هو الاستمرار، والبقاء في النادي، إنه خياري الوحيد.

انضم مبابي إلى سان جيرمان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من موناكو في آب/أغسطس 2017، وتحولت الإعارة إلى صفقة دائمة بقيمة 180 مليون يورو (194 مليون دولار).